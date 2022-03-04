Пермским школьникам начали объяснять военную операцию России. Что в той самой методичке?

Педагогам Пермского края рекомендовали провести классные часы для учеников с 5 по 11 классы о военной спецоперации на Украине: «Пока только в рекомендательной форме, приказа никакого нет. Отчитываться — сообщением о проведении урока в Viber (без фото/видео)», — сообщил один из учителей Properm.ru. Читатели сообщают, что классные часы уже начали проводить.