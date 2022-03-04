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Posted 4 марта 2022, 09:32

Published 4 марта 2022, 09:32

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Пермским школьникам начали объяснять военную операцию России. Что в той самой методичке?

Пермским школьникам начали объяснять военную операцию России. Что в той самой методичке?

4 марта 2022, 09:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
Всероссийский открытый урок о ситуации на Украине прошел вчера. Сейчас педагоги получают методички для проведения классных часов по этой теме.

Педагогам Пермского края рекомендовали провести классные часы для учеников с 5 по 11 классы о военной спецоперации на Украине: «Пока только в рекомендательной форме, приказа никакого нет. Отчитываться — сообщением о проведении урока в Viber (без фото/видео)», — сообщил один из учителей Properm.ru. Читатели сообщают, что классные часы уже начали проводить.

Изданию Ura.ru уточнили в Министерстве образования Пермского края, что методические рекомендации по освещению текущих событий были разработаны из-за многочисленных обращений педагогов и образовательных организаций о необходимости методического сопровождения информирования школьников.

Педагоги прислали в Properm.ru примеры методичек для проведения классного часа «Историческая правда». Всего в презентации для школьников с 9 по 11 классы и для учеников колледжей пять блоков:

  1. Мы — родственные народы?
  2. Можно ли переписать историю?
  3. Как Украина и Россия пришла к тому, что есть сейчас?
  4. Что сейчас делает Россия? А что делают страны Запада?
  5. Где правда в большом количестве информации?

При этом и отдельная презентация для учеников с 5 по 8 классы, там, например, встречаются меньше фотографий разрушений или пожаров, как на примере выше. Немного отличаются названия блоков, есть и стихотворение советского поэта Эдуарда Асадова:

  1. Мы — родственные народы?
  2. От дружбы до противоречий.
  3. Фейки тоже оружие — как вычислить подделку?

В конце школьникам предлагают ответить на вопросы:

  1. Изменилось ли ваше отношения к ситуации на Украине?
  2. Помог ли урок понять, что происходит на Украине?
  3. Поддерживаете ли действия России?
  4. Расскажете ли вы о том, что узнали на этом уроке своим родителям и друзьям?

Вчера в официальной группе Министерства просвещения России прошел открытый урок, на котором рассказывали: «Почему освободительная миссия на Украине — это необходимость». Там также объясняли, как отличить правду от лжи и рассказывали «почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик». Запись можно посмотреть по ссылке.

24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации на Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин заявил, что цель — демилитаризация и денафикация Украины. Спецоперация идет до сих пор: против России вводят санкции, а сайты СМИ блокируются за фэйки.

#Спецпроекты#Общество#Военная операция на Украине
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