Пермским школьникам начали объяснять военную операцию России. Что в той самой методичке?

Posted 4 марта 2022, 09:32
Published 4 марта 2022, 09:32
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Педагогам Пермского края рекомендовали провести классные часы для учеников с 5 по 11 классы о военной спецоперации на Украине: «Пока только в рекомендательной форме, приказа никакого нет. Отчитываться — сообщением о проведении урока в Viber (без фото/видео)», — сообщил один из учителей Properm.ru. Читатели сообщают, что классные часы уже начали проводить.
Изданию Ura.ru уточнили в Министерстве образования Пермского края, что методические рекомендации по освещению текущих событий были разработаны из-за многочисленных обращений педагогов и образовательных организаций о необходимости методического сопровождения информирования школьников.
Педагоги прислали в Properm.ru примеры методичек для проведения классного часа «Историческая правда». Всего в презентации для школьников с 9 по 11 классы и для учеников колледжей пять блоков:
При этом и отдельная презентация для учеников с 5 по 8 классы, там, например, встречаются меньше фотографий разрушений или пожаров, как на примере выше. Немного отличаются названия блоков, есть и стихотворение советского поэта Эдуарда Асадова:
В конце школьникам предлагают ответить на вопросы:
Вчера в официальной группе Министерства просвещения России прошел открытый урок, на котором рассказывали: «Почему освободительная миссия на Украине — это необходимость». Там также объясняли, как отличить правду от лжи и рассказывали «почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик». Запись можно посмотреть по ссылке.
24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации на Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин заявил, что цель — демилитаризация и денафикация Украины. Спецоперация идет до сих пор: против России вводят санкции, а сайты СМИ блокируются за фэйки.