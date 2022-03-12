Более 400 пермяков вновь попытаются отменить обязательную вакцинацию в Пермском крае через суд

В начале месяца в регионе отменили обязательное требование QR-кодов для доступа в различные сферы, при этом постановление главного санитарного врача Прикамья Виталия Костарева о вакцинации продолжает действовать. Один из пермяков рассказал Properm.ru, что сейчас есть проблема при устройстве на работу, так как работодатели при попытке устроиться продолжают требовать сертификат о вакцинации.