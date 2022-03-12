Более 400 пермяков вновь попытаются отменить обязательную вакцинацию в Пермском крае через суд

Posted 12 марта 2022, 09:50
Published 12 марта 2022, 09:50
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Пермяки пытаются обжаловать решение Пермского краевого суда, который отказался отменять постановление главного санитарного врача регионе о вакцинации. Краевой суд вынес решение еще 21 января, апелляцию пермяки подали 4 марта.
На последнем заседании в краевом суде присутствовали около 20 истцов и слушателей. Истцы выступали за отмену вакцинации, так как не хотели быть частью «эксперимента». Пермяки жаловались, что не могут устроиться на работу без прививки.
В начале месяца в регионе отменили обязательное требование QR-кодов для доступа в различные сферы, при этом постановление главного санитарного врача Прикамья Виталия Костарева о вакцинации продолжает действовать. Один из пермяков рассказал Properm.ru, что сейчас есть проблема при устройстве на работу, так как работодатели при попытке устроиться продолжают требовать сертификат о вакцинации.