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Posted 12 марта 2022, 09:50

Published 12 марта 2022, 09:50

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Более 400 пермяков вновь попытаются отменить обязательную вакцинацию в Пермском крае через суд

Более 400 пермяков вновь попытаются отменить обязательную вакцинацию в Пермском крае через суд

12 марта 2022, 09:50
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
В Прикамье уже не требуют QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе, однако постановление об обязательной вакцинации продолжает действовать.

Пермяки пытаются обжаловать решение Пермского краевого суда, который отказался отменять постановление главного санитарного врача регионе о вакцинации. Краевой суд вынес решение еще 21 января, апелляцию пермяки подали 4 марта.

На последнем заседании в краевом суде присутствовали около 20 истцов и слушателей. Истцы выступали за отмену вакцинации, так как не хотели быть частью «эксперимента». Пермяки жаловались, что не могут устроиться на работу без прививки.

В начале месяца в регионе отменили обязательное требование QR-кодов для доступа в различные сферы, при этом постановление главного санитарного врача Прикамья Виталия Костарева о вакцинации продолжает действовать. Один из пермяков рассказал Properm.ru, что сейчас есть проблема при устройстве на работу, так как работодатели при попытке устроиться продолжают требовать сертификат о вакцинации.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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