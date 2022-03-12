В Пермском крае вновь поднялась заболеваемость коронавирусом

В Пермском крае за последние сутки коронавирусом заразились еще 1 715 человек (вчера — 1 548): 128 из заболевших были привиты от коронавируса. Среди новых пациентов также есть дети — 849 человек. За сутки в регионе проведено 9 069 ПЦР-исследований на коронавирус.