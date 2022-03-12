В Пермском крае вновь поднялась заболеваемость коронавирусом

Posted 12 марта 2022, 08:26
Published 12 марта 2022, 08:26
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
В Пермском крае за последние сутки коронавирусом заразились еще 1 715 человек (вчера — 1 548): 128 из заболевших были привиты от коронавируса. Среди новых пациентов также есть дети — 849 человек. За сутки в регионе проведено 9 069 ПЦР-исследований на коронавирус.
В больницах региона на сегодня открыто 3 138 коронавирусных коек: 1 812 — занято. Состояние 191 пациента оценивается как тяжелое: 70 — на искусственной вентиляции легких.
С начала пандемии в Пермском крае выявлено 345 505 случаев COVID-19: 8 517 пациентов скончались от коронавируса (+12 за сутки), 319 996 — выздоровели (+5 522 за сутки)