Владелец пермских «Фобошной» и «Покешной» задолжал сотрудникам более 2 млн рублей по зарплате

Прокуратура Свердловского района Перми занялась нарушением трудового законодательства в отношении работников сети кафе: «Рынок еды», «Фобошная» и «Покешная» (ООО «Пектопах»). Во время проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель имел возможность выплатить сотрудникам зарплату, но так этого и не сделал. В результате он задолжал 60 работникам более 2 млн рублей за период с сентября прошлого года по нынешнее время.