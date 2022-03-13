Владелец пермских «Фобошной» и «Покешной» задолжал сотрудникам более 2 млн рублей по зарплате

Posted 13 марта 2022, 05:39
Published 13 марта 2022, 05:39
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Прокуратура Свердловского района Перми занялась нарушением трудового законодательства в отношении работников сети кафе: «Рынок еды», «Фобошная» и «Покешная» (ООО «Пектопах»). Во время проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель имел возможность выплатить сотрудникам зарплату, но так этого и не сделал. В результате он задолжал 60 работникам более 2 млн рублей за период с сентября прошлого года по нынешнее время.
Как сообщает пресс-служба районной прокуратуры, после проверки в суд направлены судебные приказы о взыскании задолженности по зарплате, а также компенсации за ее задержку. Также материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.
По данным «СПАРК-Интерфакс», директором сети ООО «Пектопах» является Игорь Ботов, совладельцем — Артем Зайцев. В феврале текущего года невыплатой зарплат 14 работникам заведений заинтересовалась Госинспекция труда, которая передала материалы проверки в Следственный комитет. 4 марта в отношении юрлица было возбуждено дело о банкротстве.