Пермяка будут судить за дискредитацию использования российской армии из-за поста во «Вконтакте»

Posted 15 марта 2022, 07:04
Published 15 марта 2022, 07:04
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
На пермского фотографа Якова Овчинникова составили протокол по новой статье за дискредитацию использования российской армии из-за поста во «Вконтакте». Запись была завершена еще 9 марта, сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее 11 марта.
Овчинников рассказал Properm.ru, что он также выходил на несколько протестных акций: «6 марта меня и ещё 32 человека доставили в Ленинский отдел полиции. Нас всех отпустили без протокола». Пермяк активно освещает протестные акции, выкладывая фотографии на своих страницах.
Вчера, 14 марта в Ленинский районный суд впервые вынес первое решение по ст. 20.3.3. «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Пермяка Алексея Холкина, вышедшего на несогласованный митинг, оштрафовали на 40 тыс. рублей.
Статья появилась после начала спецоперации России на Украине. По ней предусмотрен штраф от 30 до 50 тыс. рублей, однако при повторном нарушении возникает уже уголовная ответственность со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей или лишением свободы до 3 лет.