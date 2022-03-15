Пермяка будут судить за дискредитацию использования российской армии из-за поста во «Вконтакте»

Статья появилась после начала спецоперации России на Украине. По ней предусмотрен штраф от 30 до 50 тыс. рублей, однако при повторном нарушении возникает уже уголовная ответственность со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей или лишением свободы до 3 лет.