Прокуратура вновь хочет лишить экс-министра правительства Прикамья звания генерал-майор

Posted 15 марта 2022, 12:25
Published 15 марта 2022, 12:25
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
1 апреля Пермский краевой суд начнет рассматривать апелляционные жалобы на приговор экс-министру территориальной безопасности Пермского края Андрею Ковтуну и экс-руководителю охотничьего хозяйства Вячеславу Верещагину. Дело будет рассматривать судья Сергей Кодочигов, рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе инстанции.
Решение суда оспариваеют обе стороны — и гособвинение, и защита, информация опубликована. Верещагин и Ковтун вины в содеянном не признают и просят отменить наказание. В своем представлении прокуратура начтаивает на реальном сроке для обвиняемых. Ранее прокурор Сергей Бусов ранее запрашивал для экс-министра четыре года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 70 тыс. рублей, а его подельнику — 4,5 года колонии общего режима и штраф в размере 75 тыс. рублей.
Кроме того, по информации Properm.ru, прокуратура настаивает на том, чтобы Андрея Ковтуна вновь лишили звания генерал-майор. Бывшему чиновнику уже назначалось такое наказание Кировским районным судом в 2020 году, однако в декабре 2021 года бывший министр был восстановлен Седьмым кассационным судом общей юрисдикции. При рассмотрении второго уголовного дела гособвинение также настаивало на лишении Ковтуна звания, но суд ограничился лишением классного чина на госслужбе.
17 января Ленинский районный суд приговорил Ковтуна к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тыс. рублей. Верещагина приговорили к штрафу в 300 тыс. рублей, который он частично избежал за счет содержания под стражей. В итоге он должен заплатить в бюджет страны 150 тыс. рублей. Ущерб бюджету на сумму 592 тыс. рублей подельники должны вернуть.
Приговор Ковтуну и Верещагину был вынесен по уголовному делу об организации мошеннической схемы вывода денег из бюджета. По мнению следствия, в ноябре 2017 года Андрей Ковтун бывший министр принять на работу Вячеслава Верещагина в качестве заместителя начальника в «23 отряде противопожарной службы Пермского края», понимая, что никакой работы в отряде он делать не будет. По версии следствия, Верещагин брал тексты отчетов краевого Минтербеза о строительстве объектов и выдавал их за свою работу.
Реально Верещагин руководил охотхозяйством в Добрянском районе, его зарплата составляла от 20 до 30 тыс. рублей в месяц, а также ему начислялись премии. За время своего пребывания в отряде Вячеслав Верещагин «заработал» 501 тыс. рублей, ущерб бюджету оценивается в 91 тыс. рублей. Он должен был контролировать строительство 12 пожарных частей на общую сумму 350 млн рублей, а также процесс газификации в Кизеле, Яйве, Чердыни, Усолье, Ильинском и других районах в рамках госпрограммы «Безопасный регион». Однако на объектах и в подведомственных структурах его никто не знал и не видел, даже супруга считала, что Верещагин является безработным.
Приговор по первому уголовному делу был вынесен Андрею Ковтуну в августе 2020 года. Ковтун был признан виновным в хищении 793 тыс. рублей из бюджета. Суд назначил ему лишение свободы условно на три года и восемь месяцев с испытательным сроком на 4,5 года. Также его лишили звания генерал-майора и обязали выплатить штраф в 50 тыс. рублей. Егерь Владимир Чудинов был признан виновным в пособничестве при совершении мошенничества, он должен был выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей. Оба уголовных дела были возбуждены по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю.