Прокуратура вновь хочет лишить экс-министра правительства Прикамья звания генерал-майор

Реально Верещагин руководил охотхозяйством в Добрянском районе, его зарплата составляла от 20 до 30 тыс. рублей в месяц, а также ему начислялись премии. За время своего пребывания в отряде Вячеслав Верещагин «заработал» 501 тыс. рублей, ущерб бюджету оценивается в 91 тыс. рублей. Он должен был контролировать строительство 12 пожарных частей на общую сумму 350 млн рублей, а также процесс газификации в Кизеле, Яйве, Чердыни, Усолье, Ильинском и других районах в рамках госпрограммы «Безопасный регион». Однако на объектах и в подведомственных структурах его никто не знал и не видел, даже супруга считала, что Верещагин является безработным.