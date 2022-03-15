Власти Перми заплатят за салют на День города 825 тысяч рублей

Posted 15 марта 2022, 06:55
Published 15 марта 2022, 06:55
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Салют на День Перми и День России в краевой столице организуют за 825 тыс. рублей. Максимальная стоимость работ составляла 916 тыс. рублей, но в ходе аукциона она снизилась, следует из реестра Госзакупок.
Продолжительность салюта 12 июня должна составить как минимум 7 минут. Время и место его проведения победитель закупки должен сообщить властям за 10 дней до события.
Организация фейерверка на 9 мая в Перми будет стоить дороже, однако по техническому заданию и продолжительность его должна быть дольше — как минимум 10 минут.