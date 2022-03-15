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Posted 15 марта 2022, 06:55

Published 15 марта 2022, 06:55

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Власти Перми заплатят за салют на День города 825 тысяч рублей

Власти Перми заплатят за салют на День города 825 тысяч рублей

15 марта 2022, 06:55
Фото: 1MI.
Салют на День города должны быть продолжительностью минимум 7 минут.

Салют на День Перми и День России в краевой столице организуют за 825 тыс. рублей. Максимальная стоимость работ составляла 916 тыс. рублей, но в ходе аукциона она снизилась, следует из реестра Госзакупок.

Продолжительность салюта 12 июня должна составить как минимум 7 минут. Время и место его проведения победитель закупки должен сообщить властям за 10 дней до события.

Организация фейерверка на 9 мая в Перми будет стоить дороже, однако по техническому заданию и продолжительность его должна быть дольше — как минимум 10 минут.

#Общество
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