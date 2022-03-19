На одном из тел были повреждения. СК возбудил уголовное дело после пожара в Чусовом

Ночью 19 марта в Чусовом после тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины в квартире. При этом на теле мужчины были повреждения, поэтому у следствия были основания считать, что погибшие могли стать жертвами преступления. Для полного расследования было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).