На одном из тел были повреждения. СК возбудил уголовное дело после пожара в Чусовом

Posted 19 марта 2022, 16:59
Published 19 марта 2022, 16:59
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Ночью 19 марта в Чусовом после тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины в квартире. При этом на теле мужчины были повреждения, поэтому у следствия были основания считать, что погибшие могли стать жертвами преступления. Для полного расследования было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следователи-криминалисты провели осмотр место происшествия, допросили свидетелей, назначили экспертизы. Продолжается расследование уголовного дела.