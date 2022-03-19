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Posted 19 марта 2022, 16:59

Published 19 марта 2022, 16:59

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

На одном из тел были повреждения. СК возбудил уголовное дело после пожара в Чусовом

19 марта 2022, 16:59
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ночью 19 марта в Чусовом после тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины в квартире. При этом на теле мужчины были повреждения, поэтому у следствия были основания считать, что погибшие могли стать жертвами преступления. Для полного расследования было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следователи-криминалисты провели осмотр место происшествия, допросили свидетелей, назначили экспертизы. Продолжается расследование уголовного дела.

#Происшествия
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