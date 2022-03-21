Спортсмены из Пермского края завоевали девять медалей на альтернативных паралимпийских играх

Posted 21 марта 2022, 12:42
Published 21 марта 2022, 12:42
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В Ханты-Мансийске завершились альтернативные паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Их провели для спортсменов, которых не допустили до паралимпийских зимних игр в Пекине. Российскую и белорусские сборные изначально допустили до игр, однако 3 марта их отстранили, так как сборные других стран грозились отказаться от участия из-за спецоперации на Украине.
В альтернативных играх приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Кроме российских атлетов в соревнованиях приняли участие спортсмены Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.
В пекинской Олимпиаде должны были принимать участие три спортсмена из Прикамья. Они вместе с их ведущими (лидерами) вернулись домой с медалями из Ханты-Мансийская.
Все спортсмены являются воспитанниками спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края.