Спортсмены из Пермского края завоевали девять медалей на альтернативных паралимпийских играх

В Ханты-Мансийске завершились альтернативные паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Их провели для спортсменов, которых не допустили до паралимпийских зимних игр в Пекине. Российскую и белорусские сборные изначально допустили до игр, однако 3 марта их отстранили, так как сборные других стран грозились отказаться от участия из-за спецоперации на Украине.