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Posted 21 марта 2022, 12:42

Published 21 марта 2022, 12:42

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Спортсмены из Пермского края завоевали девять медалей на альтернативных паралимпийских играх

21 марта 2022, 12:42
Паралимпийцам пришлось улетать из Пекина — они не смогли принять участие в играх.

В Ханты-Мансийске завершились альтернативные паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Их провели для спортсменов, которых не допустили до паралимпийских зимних игр в Пекине. Российскую и белорусские сборные изначально допустили до игр, однако 3 марта их отстранили, так как сборные других стран грозились отказаться от участия из-за спецоперации на Украине.

В альтернативных играх приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Кроме российских атлетов в соревнованиях приняли участие спортсмены Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

В пекинской Олимпиаде должны были принимать участие три спортсмена из Прикамья. Они вместе с их ведущими (лидерами) вернулись домой с медалями из Ханты-Мансийская.

  • Анастасия Багиян (лидер — Андрей Синякин) завоевала три медали: золото — биатлонный спринт, серебро — биатлонная гонка, бронза — лыжный спринт;
  • Олег Пономарев (лидер — Андрей Команов) завоевал две золотые медали за лыжную гонку на дистанции 20 км и спринт, бронза — биатлон.
  • Владимир Хайруллин (лидер — Дмитрий Горшков) завоевал бронзу в биатлонной гонке.

Все спортсмены являются воспитанниками спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края.

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