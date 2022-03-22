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Posted 22 марта 2022, 15:04

Published 22 марта 2022, 15:04

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

В Перми экс-дознаватель полиции получила условный срок за подлог и фальсификацию доказательств по делу

В Перми экс-дознаватель полиции получила условный срок за подлог и фальсификацию доказательств по делу

22 марта 2022, 15:04
Фото: 1MI.
Приговор суда вступил в силу.

В Перми суд вынес приговор бывшему старшему дознавателю отдела полиции. Женщина признана виновной в совершении служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ), сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

Во время следствия установлено, что обвиняемая хотела повысить свои служебные показатели и уменьшить объем работы по уголовному делу. Она не вызвала подозреваемого для проведения необходимых следственных и процессуальных действий, но изготовила документы об их проведении и подделала подпись фигуранта. На самом деле подозреваемый не участвовал в процессуальных действиях в указанные в документах даты.

Помимо этого, экс-дознаватель приобщила к материалам дела фальсифицированный протокол допроса подозреваемого с ложными сведениями о проведении следственных действиях. После этого она указала в обвинительном акте этот протокол как одно из доказательств, подтверждающих вину мужчины в совершении преступления.

В ходе расследования дознавателя уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности на госслужбе в системе правоохранительных органов, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 2,5 года. Решение суда вступило в законную силу.

#Общество
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