В Перми экс-дознаватель полиции получила условный срок за подлог и фальсификацию доказательств по делу

Во время следствия установлено, что обвиняемая хотела повысить свои служебные показатели и уменьшить объем работы по уголовному делу. Она не вызвала подозреваемого для проведения необходимых следственных и процессуальных действий, но изготовила документы об их проведении и подделала подпись фигуранта. На самом деле подозреваемый не участвовал в процессуальных действиях в указанные в документах даты.