В Перми экс-дознаватель полиции получила условный срок за подлог и фальсификацию доказательств по делу

Posted 22 марта 2022, 15:04
Published 22 марта 2022, 15:04
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В Перми суд вынес приговор бывшему старшему дознавателю отдела полиции. Женщина признана виновной в совершении служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ), сообщает СУ СК России по Пермскому краю.
Во время следствия установлено, что обвиняемая хотела повысить свои служебные показатели и уменьшить объем работы по уголовному делу. Она не вызвала подозреваемого для проведения необходимых следственных и процессуальных действий, но изготовила документы об их проведении и подделала подпись фигуранта. На самом деле подозреваемый не участвовал в процессуальных действиях в указанные в документах даты.
Помимо этого, экс-дознаватель приобщила к материалам дела фальсифицированный протокол допроса подозреваемого с ложными сведениями о проведении следственных действиях. После этого она указала в обвинительном акте этот протокол как одно из доказательств, подтверждающих вину мужчины в совершении преступления.
В ходе расследования дознавателя уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности на госслужбе в системе правоохранительных органов, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 2,5 года. Решение суда вступило в законную силу.