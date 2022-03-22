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Posted 22 марта 2022, 13:00

Published 22 марта 2022, 13:00

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Власти Перми рассказали о праздновании Дня Победы в этом году

Власти Перми рассказали о праздновании Дня Победы в этом году

22 марта 2022, 13:00
Фото: Properm.ru.
В завершение празднования на городской набережной запустят фейерверк продолжительностью 10 минут.

В этом году в Перми празднование 77-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в традиционном формате, заявил мэр города Алексей Дёмкин. Очно пройдет и шествие Бессмертного полка. В 2020 году из-за большого числа заболевших коронавирусом в регионе торжественные мероприятия проходили в онлайн-формате.

В День Победы, 9 мая, состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади. Также городские власти проведут церемонию возложения цветов к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса. На площади перед Театр-Театром запланирована концертная программа, в которой выступят лучшие творческие коллективы Перми.

В 68 квартале эспланады появится выставка «Помни, ты наследник Победы!», рассказывающая о подвигах тружеников тыла. Рядом с объектами, связанными с событиями ВОВ, будут установлены стелы с исторической справкой и QR-кодом, ведущим на сайт с более подробной информацией. С 7 по 9 мая в учреждениях культуры пройдут тематические программы и концерты.

На набережной Камы в День Победы будет звучать музыка. Пермяки смогут сделать фото в тематических фотозонах. В завершение празднования на площадке спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник» будет запущен высотный фейерверк продолжительностью 10 минут.

#Общество
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