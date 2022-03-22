Власти Перми рассказали о праздновании Дня Победы в этом году

В 68 квартале эспланады появится выставка «Помни, ты наследник Победы!», рассказывающая о подвигах тружеников тыла. Рядом с объектами, связанными с событиями ВОВ, будут установлены стелы с исторической справкой и QR-кодом, ведущим на сайт с более подробной информацией. С 7 по 9 мая в учреждениях культуры пройдут тематические программы и концерты.