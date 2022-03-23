МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

Posted 23 марта 2022, 10:38
Published 23 марта 2022, 10:38
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
В Пермском крае 23 и 24 марта ожидается усиление ветра. Ночью порывы могут достигать 17 м/с. Также местами ожидаются небольшие осадки — снег и мокрый снег. Ночью температура будет опускаться до -6…-1°, при прояснениях до -11°, днем +3…+8°.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточняют, что при сильном ветре нужно плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. При нахождении на улице стоит держаться дальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.