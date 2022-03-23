МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточняют, что при сильном ветре нужно плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. При нахождении на улице стоит держаться дальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.