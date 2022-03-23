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Posted 23 марта 2022, 13:17

Published 23 марта 2022, 13:17

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Пермские следователи начали проверку после падения льда с крыши дома на пенсионера

23 марта 2022, 13:17
Сюжет
Коммунальный рай
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Следователи Пермского межрайонного следственного управления СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку после травмирования 70-летнего мужчины. По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Звездный вчера, 22 марта. Пенсионер шел по тротуару рядом с многоквартирным жилым домом, с кровли которого на мужчину упал кусок льда.

В результате происшествия пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Во время первоначальной проверки следователи опросили очевидцев случившегося. Также СК истребовал документы по содержанию и текущему ремонту жилого дома у управляющей компании.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. После проверки следователь примет процессуальное решение.

#Общество#Коммунальный рай
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