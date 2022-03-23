Пермские следователи начали проверку после падения льда с крыши дома на пенсионера

Следователи Пермского межрайонного следственного управления СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку после травмирования 70-летнего мужчины. По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Звездный вчера, 22 марта. Пенсионер шел по тротуару рядом с многоквартирным жилым домом, с кровли которого на мужчину упал кусок льда.