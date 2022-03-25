Пермская школьница попала в реанимацию после падения снега и наледи с крыши дома

В Перми следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 15-летней жительницы Свердловского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. По информации следствия, инцидент произошел вчера вечером, 24 марта. Школьница шла мимо дома на ул. Серпуховская, с кровли которого на нее упали снег и наледь. В результате девушка получила многочисленные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Сейчас врачи оказывают ей медицинскую помощь.