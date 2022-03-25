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Posted 25 марта 2022, 08:51

Published 25 марта 2022, 08:51

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Пермская школьница попала в реанимацию после падения снега и наледи с крыши дома

25 марта 2022, 08:51
Сюжет
Коммунальный рай
Следователи проводят проверку случившегося.

В Перми следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 15-летней жительницы Свердловского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. По информации следствия, инцидент произошел вчера вечером, 24 марта. Школьница шла мимо дома на ул. Серпуховская, с кровли которого на нее упали снег и наледь. В результате девушка получила многочисленные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Сейчас врачи оказывают ей медицинскую помощь.

Следователи следственного отдела по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю провели осмотр места происшествия. Назначены и проводятся необходимые экспертизы, допрошены свидетели случившегося. В управляющей компании провели обыск и изъяли документы, интересующие следствие. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, продолжается расследование уголовного дела.

Это уже не первый случай на этой неделе, когда бездействие управляющих компаний приводит к травмированию жителей Прикамья. Вечером, 22 марта, в поселке Звездный от падения льда с крыши дома пострадал 70-летний мужчина.

#Общество#Коммунальный рай
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