Пермская школьница попала в реанимацию после падения снега и наледи с крыши дома

Posted 25 марта 2022, 08:51
Published 25 марта 2022, 08:51
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
В Перми следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 15-летней жительницы Свердловского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. По информации следствия, инцидент произошел вчера вечером, 24 марта. Школьница шла мимо дома на ул. Серпуховская, с кровли которого на нее упали снег и наледь. В результате девушка получила многочисленные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Сейчас врачи оказывают ей медицинскую помощь.
Следователи следственного отдела по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю провели осмотр места происшествия. Назначены и проводятся необходимые экспертизы, допрошены свидетели случившегося. В управляющей компании провели обыск и изъяли документы, интересующие следствие. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, продолжается расследование уголовного дела.
Это уже не первый случай на этой неделе, когда бездействие управляющих компаний приводит к травмированию жителей Прикамья. Вечером, 22 марта, в поселке Звездный от падения льда с крыши дома пострадал 70-летний мужчина.