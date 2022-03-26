Директору УК «Владимирский» в Перми предъявлено обвинение за падение глыбы льда на подростка

Posted 26 марта 2022, 12:40
Published 26 марта 2022, 12:40
Modified 21 февраля, 11:30
Updated 21 февраля, 11:30
Сегодня, 26 марта, СКР по Пермскому краю предъявлено обвинение генеральному директору УК «Владимирский» Сергею Харченко в рамках расследования уголовного дела по факту падения на 15-летнюю девушку ледяной глыбы с крыши дома на ул. Серпуховская, 8 в Перми. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По информации Properm.ru от источника в правоохранительных органах, следователь обратился в Свердловский районный суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев ходатайство следователя, в его удовлетворении отказал и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде денежного залога в сумме 1,5 миллиона рублей.
Следствием установлено, УК «Владимирский» оказывал услуги по управлению жилым домом, расположенным по улице Серпуховская, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате бездействия директора Харченко, не обеспечившего своевременную и оперативную уборку кровли дома, в вечернее время 24 марта 2022 года произошел сход снега и льда с крыши дома, которые упали на находившуюся возле дома 15-летнюю потерпевшую.
С многочисленными травмами, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время ей оказывается квалифицированная помощь в реанимационном отделении.
В настоящее время следователями следственного отдела по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Судя по открытым данным, управляйка была злостным нарушителем — с 2017 года Госжилинспекция провела в УК «Владимирский» 62 внеплановые проверки, в каждый раз выявляя нарушения. Большинство из них связаны с ненадлежащим содержанием общедомового имущества в обслуживаемых домах.