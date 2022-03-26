Директору УК «Владимирский» в Перми предъявлено обвинение за падение глыбы льда на подростка

По информации Properm.ru от источника в правоохранительных органах, следователь обратился в Свердловский районный суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев ходатайство следователя, в его удовлетворении отказал и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде денежного залога в сумме 1,5 миллиона рублей.