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Posted 29 марта 2022, 07:44

Published 29 марта 2022, 07:44

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Контролеры поймали за неделю рекордное количество «зайцев» в пермском транспорте

Контролеры поймали за неделю рекордное количество «зайцев» в пермском транспорте

29 марта 2022, 07:44
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Количество контролеров планируется увеличить к концу года.

За прошлую неделю в Перми было составлено более 200 протоколов за безбилетный проезд в общественном транспорте — это самое большое количество протоколов с начала года, сообщает департамент транспорта администрации Перми.

В середине марта в дептрансе уточняли, что на должности контролеров работают 71 человек — это позволяет проводить около 2 тыс. проверок оплаты в неделю. Более 130 безбилетников получают штрафы. Однако до конца года штат контролеров планируется увеличить в два раза.

Кроме того, 18 марта зафиксирован рекорд по количеству транзакций с начала года. За сутки пермяки заплатили за транспорт 560 тыс. раз. В депртансе говорят, что транзакции увеличились в том числе благодаря более частым проверкам контролерами.

#Общество#Пермская езда
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