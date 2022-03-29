Контролеры поймали за неделю рекордное количество «зайцев» в пермском транспорте

Posted 29 марта 2022, 07:44
Published 29 марта 2022, 07:44
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
За прошлую неделю в Перми было составлено более 200 протоколов за безбилетный проезд в общественном транспорте — это самое большое количество протоколов с начала года, сообщает департамент транспорта администрации Перми.
В середине марта в дептрансе уточняли, что на должности контролеров работают 71 человек — это позволяет проводить около 2 тыс. проверок оплаты в неделю. Более 130 безбилетников получают штрафы. Однако до конца года штат контролеров планируется увеличить в два раза.
Кроме того, 18 марта зафиксирован рекорд по количеству транзакций с начала года. За сутки пермяки заплатили за транспорт 560 тыс. раз. В депртансе говорят, что транзакции увеличились в том числе благодаря более частым проверкам контролерами.