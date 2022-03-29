Контролеры поймали за неделю рекордное количество «зайцев» в пермском транспорте

В середине марта в дептрансе уточняли, что на должности контролеров работают 71 человек — это позволяет проводить около 2 тыс. проверок оплаты в неделю. Более 130 безбилетников получают штрафы. Однако до конца года штат контролеров планируется увеличить в два раза.