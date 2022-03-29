Пермского градозащитника будут судить за дискредитацию действий армии России за рубежом

Posted 29 марта 2022, 13:08
Published 29 марта 2022, 13:08
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
На пермского градозащитника Дениса Галицкого составили протокол за дискредитацию действий армии России за рубежом: «Ко мне в штаб-квартиру пришли ТРИ (!) крепких спортивных полицейских в штатском и вручили повестку. Время явки предложили выбрать, но обязательно сегодня явиться для составления протокола по 20.3.3 КоАП РФ», — сообщил Галицкий в социальных сетях.
Галицкий уточнил Properm.ru, что ожидал составления протокола, но не ожидал, что причиной станет публикация в соцсетях, посвященная советскому плакату и размышлениями о нем.
Закон о дискредитации действий ВС РФ был введен после начала спецоперации России на Украине. За первое нарушение предусмотрен административный штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Если нарушение будет повторным в течение года, то предусмотрена уже уголовная статья со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей или лишением свободы до 3 лет.
В Перми уже рассмотрели несколько дел по 20.3.3 КоАП. По всем выписаны штрафы.