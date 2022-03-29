Пермского градозащитника будут судить за дискредитацию действий армии России за рубежом

Закон о дискредитации действий ВС РФ был введен после начала спецоперации России на Украине. За первое нарушение предусмотрен административный штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Если нарушение будет повторным в течение года, то предусмотрена уже уголовная статья со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей или лишением свободы до 3 лет.