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Posted 29 марта 2022, 13:08

Published 29 марта 2022, 13:08

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Пермского градозащитника будут судить за дискредитацию действий армии России за рубежом

Пермского градозащитника будут судить за дискредитацию действий армии России за рубежом

29 марта 2022, 13:08
Фото: Properm.ru.
Денис Галицкий в сетях отмечает, что ожидал подобного развития событий.

На пермского градозащитника Дениса Галицкого составили протокол за дискредитацию действий армии России за рубежом: «Ко мне в штаб-квартиру пришли ТРИ (!) крепких спортивных полицейских в штатском и вручили повестку. Время явки предложили выбрать, но обязательно сегодня явиться для составления протокола по 20.3.3 КоАП РФ», — сообщил Галицкий в социальных сетях.

Галицкий уточнил Properm.ru, что ожидал составления протокола, но не ожидал, что причиной станет публикация в соцсетях, посвященная советскому плакату и размышлениями о нем.

Закон о дискредитации действий ВС РФ был введен после начала спецоперации России на Украине. За первое нарушение предусмотрен административный штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Если нарушение будет повторным в течение года, то предусмотрена уже уголовная статья со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей или лишением свободы до 3 лет.

В Перми уже рассмотрели несколько дел по 20.3.3 КоАП. По всем выписаны штрафы.

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