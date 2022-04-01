Пермский краевой онкодиспансер не смог оспорить нарушения закона о защите конкуренции

Нарушения выявили во время проверки. Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, на момент заключения договоров действовал закон о контрактной системе, предусматривающий проведение закупки малого объема (до 100 тыс. рублей) у единственного поставщика только в случае отсутствия конкурентного рынка. Однако в период закупки в Прикамье действовало более 400 лицензированных охранных организаций, что говорит о конкуренции на рынке охранных услуг. Онкодиспансер мог привлечь к участию в закупке больше участников и установить низкую цену, чтобы эффективно использовать бюджетные средства, но не сделал этого.