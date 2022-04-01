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Posted 1 апреля 2022, 11:00

Published 1 апреля 2022, 11:00

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Пермский краевой онкодиспансер не смог оспорить нарушения закона о защите конкуренции

Пермский краевой онкодиспансер не смог оспорить нарушения закона о защите конкуренции

1 апреля 2022, 11:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Уфас
Руководство учреждения заключило 17 контрактов с единственным участником конкурса, хотя могло провести процедуру с большим количеством организаций.

ГБУ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер» не удалось оспорить решение Пермского УФАС, признавшего учреждение виновным в нарушении Закона о защите конкуренции. Ранее выяснилось, что руководство онкодиспансера заключило с единственным участником конкурса, ООО «Частное охранное предприятие «Гром», 17 контрактов на сумму около 1,4 млн рублей.

Нарушения выявили во время проверки. Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, на момент заключения договоров действовал закон о контрактной системе, предусматривающий проведение закупки малого объема (до 100 тыс. рублей) у единственного поставщика только в случае отсутствия конкурентного рынка. Однако в период закупки в Прикамье действовало более 400 лицензированных охранных организаций, что говорит о конкуренции на рынке охранных услуг. Онкодиспансер мог привлечь к участию в закупке больше участников и установить низкую цену, чтобы эффективно использовать бюджетные средства, но не сделал этого.

При рассмотрении антимонопольного дела установлено, что предмет договоров был абсолютно идентичным, контракты заключались в короткий промежуток времени, один за другим. Кроме того, краевой онкодиспансер перед заключением спорных контрактов направлял коммерческие предложения трем юридическим лицам. При проверке выяснилось, что все эти организации между собой связаны. Следовательно, 17 контрактов были искусственно разделены на самостоятельные договоры для формального соблюдения законодательства, что нарушает законодательство.

ООО «Частное охранное предприятие «Гром» не согласилось с решением Арбитражного суда Пермского края и обжаловало его в Семнадцатом апелляционном арбитражном суде. Однако суд подтвердил позицию Пермского УФАС. Охранная организация и онкодиспансер будут привлечены к административной ответственности в виде оборотного штрафа, рассчитываемого в зависимости от суммы выручки хозяйствующего субъекта.

#Общество#Уфас#Медицина в Прикамье
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