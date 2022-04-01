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Posted 1 апреля 2022, 04:46

Published 1 апреля 2022, 04:46

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Перми еще два автобусных маршрута перешли на бескондукторную оплату

В Перми еще два автобусных маршрута перешли на бескондукторную оплату

1 апреля 2022, 04:46
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
В качестве эксперимента власти начали отказываться от кондукторов в общественном транспорте в сентябре прошлого года. В этом году на бескондукторную оплату переведут все городские маршруты.

В Перми с сегодняшнего дня, 1 апреля, еще с двух автобусных маршрутов исчезнут кондукторы. Пресс-служба городского департамента транспорта сообщает, что на автобусных маршрутах №51 «микрорайон Владимирский — улица Советская — станция Пермь-1» и №74 «микрорайон Владимирский — микрорайон Заостровка» можно будет оплатить проезд через стационарные валидаторы.

При оплате наличными нужно обратиться к водителю автобуса во время остановок. В дептрансе напоминают, что при безналичной оплате билет не печатается. Сумма штрафа за безбилетный проезд составляет 500 рублей, но сейчас власти предлагают ужесточение штрафной санкции до 2,5 тыс. рублей. Законопроект уже принят в первом чтении и отправлен на доработку.

Власти Перми начали постепенно отказываться от кондукторов в трамваях и автобусах с 10 января текущего года. Безналичная оплата поездок действует на всех трамвайных маршрутах, а также автобусных маршрутах №1, №3, №4, №6, №10, №11, №14, №15, №17, №19, №20, №24, №32, №36, №45, №50, №53, №55, №59, №60, №62, №63, №64, №67, №77, №78, №80.

#Авто#Пермская езда
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