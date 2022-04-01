В Перми еще два автобусных маршрута перешли на бескондукторную оплату

При оплате наличными нужно обратиться к водителю автобуса во время остановок. В дептрансе напоминают, что при безналичной оплате билет не печатается. Сумма штрафа за безбилетный проезд составляет 500 рублей, но сейчас власти предлагают ужесточение штрафной санкции до 2,5 тыс. рублей. Законопроект уже принят в первом чтении и отправлен на доработку.