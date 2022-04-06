Умер Владимир Жириновский

Posted 6 апреля 2022,, 10:13
Published 6 апреля 2022,, 10:13
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
На 76-м году жизни скончался известный российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Последние два месяца он провел в больнице, где боролся с коронавирусом. О смерти политика СМИ сообщали 25 марта, однако тогда информацию не подтвердилась. Сегодня, 6 апреля, о смерти Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Свою большую политическую карьеру Жириновский начал в 90-е. В 1993–1995 годах — депутат Государственной Думы Российской Федерации I созыва от Щёлковского избирательного округа, тогда же возглавил ЛДПР.
В январе 1996 года выдвинут кандидатом в Президенты. Набрал 5,78% голосов избирателей. В мае 1999 года избирался на пост губернатора Белгородской области. Занял третье место.
В январе 2000 года избран на пост заместителя Председателя Государственной Думы III созыва, в связи с чем отказался от руководства ЛДПР (был избран его сын — Игорь Лебедев). На президентских выборах 2000 года занял пятое место из одиннадцати кандидатов с 2,7%.
В президентских выборах 2004 года Жириновский участия не принимал, вместо него партия выставила его бывшего телохранителя Олега Малышкина, который занял предпоследнее место с 2,02%.
В 2008 году баллотировался на пост Президента Российской Федерации, где занял третье место с 9,35%. В декабре 2011 года его сын — Игорь Лебедев был избран на пост заместителя председателя Государственной думы шестого созыва и отказался от руководства парламентской фракцией ЛДПР. В связи с этим Жириновский вновь стал руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе. На выборах Президента России в 2018 году Жириновский набрал 5,65% и занял третье место.