Умер Владимир Жириновский

В 2008 году баллотировался на пост Президента Российской Федерации, где занял третье место с 9,35%. В декабре 2011 года его сын — Игорь Лебедев был избран на пост заместителя председателя Государственной думы шестого созыва и отказался от руководства парламентской фракцией ЛДПР. В связи с этим Жириновский вновь стал руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе. На выборах Президента России в 2018 году Жириновский набрал 5,65% и занял третье место.