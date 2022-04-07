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Posted 7 апреля 2022, 08:15

Published 7 апреля 2022, 08:15

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Опубликована обновленная карта военной спецоперации России на Украине

7 апреля 2022, 08:15
Спецоперация продолжается в 24 февраля. После последних очных переговоров в Стамбуле российские войска были выведены из Киевской области.

Появилась обновленная карта военной спецоперации на Украине. По последним данным, Россия отвела войска из Киевской области, чтобы улучшить ситуацию для переговоров, заявляет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Приказ был отдан Владимиром Путиным.

Кроме того, в понедельник Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления группировок ЛНР и ДНР. В итоге был освобожден населенный пункт Новобахмутовка. Подразделения ЛНР блокировали три населенных пункта: Новотошковское, Боровское и Метелкино, уточняет РИА «Новости». По этим данным, карта спецоперации может выглядеть так.

После начала спецоперации ряд стран начал вводить санкции против России, вместе с этим работу в стране прекращают иностранные сервисы и магазины. У пермских иностранных студентов появились проблемы с финансами из-за ухода платежной системы Western Union, однако волонтеры начали собирать продукты для них.

#Общество
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