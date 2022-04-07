Опубликована обновленная карта военной спецоперации России на Украине

Posted 7 апреля 2022, 08:15
Published 7 апреля 2022, 08:15
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Появилась обновленная карта военной спецоперации на Украине. По последним данным, Россия отвела войска из Киевской области, чтобы улучшить ситуацию для переговоров, заявляет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Приказ был отдан Владимиром Путиным.
Кроме того, в понедельник Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления группировок ЛНР и ДНР. В итоге был освобожден населенный пункт Новобахмутовка. Подразделения ЛНР блокировали три населенных пункта: Новотошковское, Боровское и Метелкино, уточняет РИА «Новости». По этим данным, карта спецоперации может выглядеть так.
После начала спецоперации ряд стран начал вводить санкции против России, вместе с этим работу в стране прекращают иностранные сервисы и магазины. У пермских иностранных студентов появились проблемы с финансами из-за ухода платежной системы Western Union, однако волонтеры начали собирать продукты для них.