Опубликована обновленная карта военной спецоперации России на Украине

Кроме того, в понедельник Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления группировок ЛНР и ДНР. В итоге был освобожден населенный пункт Новобахмутовка. Подразделения ЛНР блокировали три населенных пункта: Новотошковское, Боровское и Метелкино, уточняет РИА «Новости». По этим данным, карта спецоперации может выглядеть так.