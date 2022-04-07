Поправки к предложению мэра Перми о пятикратном повышении штрафов для «зайцев» будут принимать до мая

Критика законопроекта поступала как от депутатов, так и от управления аналитической и законотворческой деятельности. В начале марта была опубликована аналитическая записка, в которой говорится о наличии «проблемного момента» — предлагаемый уровень штрафов значительно превышает размеры, установленные в других регионах. При этом такие штрафы предлагается выписывать как в Перми, так и в Прикамье. Размер штрафа в записке описывается как «завышенный».