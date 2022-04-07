Поправки к предложению мэра Перми о пятикратном повышении штрафов для «зайцев» будут принимать до мая

Posted 7 апреля 2022, 07:13
Published 7 апреля 2022, 07:13
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Мэр Перми Алексей Дёмкин попросил краевой парламент продлить срок подачи поправок к его законопроекту об увеличении штрафов за безбилетный проезд. Поправки будут принимать до 13 мая, при этом ряд депутатов уже направили поправки, которые касаются снижения размера штрафов, ранее поправки принимались до 1 апреля. Пока законопроект принят только в первом чтении.
С инициативой об увеличении штрафов выступил глава Перми. Он предложил увеличить штраф сразу в пять раз с 500 рублей до 2,5 тыс. рублей, а при повторном нарушении с 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.
Мэр предложил наказывать и пермяков с безлимитными проездными, если они не приложат их к валидатору, то есть не зарегистрируют поездку. Для них предусмотрен штраф в 500 рублей или предупреждение. Таким образом власть планирует бороться с «зайцами». На маршрутах без кондукторов их количество составляет около 20%.
Критика законопроекта поступала как от депутатов, так и от управления аналитической и законотворческой деятельности. В начале марта была опубликована аналитическая записка, в которой говорится о наличии «проблемного момента» — предлагаемый уровень штрафов значительно превышает размеры, установленные в других регионах. При этом такие штрафы предлагается выписывать как в Перми, так и в Прикамье. Размер штрафа в записке описывается как «завышенный».
В других регионах штрафы за безбилетный проезд составляют от 100 рублей до 2 тыс. рублей.