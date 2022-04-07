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Posted 7 апреля 2022, 07:13

Published 7 апреля 2022, 07:13

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Поправки к предложению мэра Перми о пятикратном повышении штрафов для «зайцев» будут принимать до мая

Поправки к предложению мэра Перми о пятикратном повышении штрафов для «зайцев» будут принимать до мая

7 апреля 2022, 07:13
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
За принятие законопроекта о повышении штрафов в первом чтении проголосовали 40 депутатов, против — 13, воздержался — один. Сейчас идет стадия принятия поправок. При этом из аналитической записки следует, что новый размер штрафов будет рекордным для всей России.

Мэр Перми Алексей Дёмкин попросил краевой парламент продлить срок подачи поправок к его законопроекту об увеличении штрафов за безбилетный проезд. Поправки будут принимать до 13 мая, при этом ряд депутатов уже направили поправки, которые касаются снижения размера штрафов, ранее поправки принимались до 1 апреля. Пока законопроект принят только в первом чтении.

С инициативой об увеличении штрафов выступил глава Перми. Он предложил увеличить штраф сразу в пять раз с 500 рублей до 2,5 тыс. рублей, а при повторном нарушении с 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

Мэр предложил наказывать и пермяков с безлимитными проездными, если они не приложат их к валидатору, то есть не зарегистрируют поездку. Для них предусмотрен штраф в 500 рублей или предупреждение. Таким образом власть планирует бороться с «зайцами». На маршрутах без кондукторов их количество составляет около 20%.

Критика законопроекта поступала как от депутатов, так и от управления аналитической и законотворческой деятельности. В начале марта была опубликована аналитическая записка, в которой говорится о наличии «проблемного момента» — предлагаемый уровень штрафов значительно превышает размеры, установленные в других регионах. При этом такие штрафы предлагается выписывать как в Перми, так и в Прикамье. Размер штрафа в записке описывается как «завышенный».

В других регионах штрафы за безбилетный проезд составляют от 100 рублей до 2 тыс. рублей.

#Общество#Пермская езда
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