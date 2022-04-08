В Пермском крае впервые с 12 марта выросло суточное число заболевших COVID-19

В Пермском крае с 12 марта каждый день количество случаев заражения коронавирусом падало, однако сегодня снова количество случаев COVID-19 выросло: вчера — 240, сегодня — 245. Среди новых пермяков с коронавирусом 20 человек привито, 41 — дети до 17 лет. За сутки было проведено 5 678 ПЦР-исследований на коронавирус.