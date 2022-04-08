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Posted 8 апреля 2022, 10:43

Published 8 апреля 2022, 10:43

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В Пермском крае впервые с 12 марта выросло суточное число заболевших COVID-19

В Пермском крае впервые с 12 марта выросло суточное число заболевших COVID-19

8 апреля 2022, 10:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Заболеваемость коронавирусом в регионе стабильно снижалась, но сегодня немного увеличилась.

В Пермском крае с 12 марта каждый день количество случаев заражения коронавирусом падало, однако сегодня снова количество случаев COVID-19 выросло: вчера — 240, сегодня — 245. Среди новых пермяков с коронавирусом 20 человек привито, 41 — дети до 17 лет. За сутки было проведено 5 678 ПЦР-исследований на коронавирус.

На утро 8 апреля в регионе открыто 855 коронавирусных коек: 613 — занято. Состояние 56 пациентов оценивается как тяжелое: 15 — на искусственной вентиляции легких.

Общее число случаев COVID-19 в Прикамье с начала пандемии достигло 362 143: 8 690 пациентов скончались от коронавируса (+9 за сутки), 350 717 — выздоровели (+286 за сутки).

#Общество#Коронавирус в Перми
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