В Пермском крае впервые с 12 марта выросло суточное число заболевших COVID-19

Posted 8 апреля 2022, 10:43
Published 8 апреля 2022, 10:43
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В Пермском крае с 12 марта каждый день количество случаев заражения коронавирусом падало, однако сегодня снова количество случаев COVID-19 выросло: вчера — 240, сегодня — 245. Среди новых пермяков с коронавирусом 20 человек привито, 41 — дети до 17 лет. За сутки было проведено 5 678 ПЦР-исследований на коронавирус.
На утро 8 апреля в регионе открыто 855 коронавирусных коек: 613 — занято. Состояние 56 пациентов оценивается как тяжелое: 15 — на искусственной вентиляции легких.
Общее число случаев COVID-19 в Прикамье с начала пандемии достигло 362 143: 8 690 пациентов скончались от коронавируса (+9 за сутки), 350 717 — выздоровели (+286 за сутки).