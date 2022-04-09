После начала спецоперации скорая помощь выезжала к пьяным пермякам рекордное количество раз в этом году

В прошлом месяце Пермская станция скорой помощи обработала 1 879 таких вызовов: 1 322 выезда к мужчинам, 557 — к женщинам. Это самый высокий показатель в этом году. Для сравнения, в феврале было 1 123 вызова, в праздничном январе — 1 602. Больше вызовов было только в мае 2021 года — 2 041, а также в январе 2021 года и декабре 2020 — 2 390 и 2 291 соответственно.