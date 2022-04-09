properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 апреля 2022, 11:32

Published 9 апреля 2022, 11:32

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

После начала спецоперации скорая помощь выезжала к пьяным пермякам рекордное количество раз в этом году

После начала спецоперации скорая помощь выезжала к пьяным пермякам рекордное количество раз в этом году

9 апреля 2022, 11:32
Фото: 1MI.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. После этого Россия попала под санкции.

В прошлом месяце Пермская станция скорой помощи обработала 1 879 таких вызовов: 1 322 выезда к мужчинам, 557 — к женщинам. Это самый высокий показатель в этом году. Для сравнения, в феврале было 1 123 вызова, в праздничном январе — 1 602. Больше вызовов было только в мае 2021 года — 2 041, а также в январе 2021 года и декабре 2020 — 2 390 и 2 291 соответственно.

Пермская станция скорой помощи обслуживает Пермский, Добрянский, Краснокамский и Ильинский округа, а также Пермский район.

Откуда столько «пьяных» вызовов?

Аномальное количество вызовов в мае 2021 года можно связать с теплой погодой. Месяц был самым теплым за всю историю наблюдений, жаркий период продолжался с 7 по 26 мая. В Перми средняя температура составила +16,3˚, уточняли в ГИС-Центре ПГНИУ. Тогда же было много сообщений об утонувших взрослых и детях, отдыхавших у воды.

Высокое количество вызовов в декабре 2021 и январе 2021 года можно связать с пиком первый волны коронавируса — в сутки заражались примерно по 300 человек. Также каждый день в Прикамье от коронавируса умирали от 10 до 20 человек.

Рекорд этого года в марте можно объяснить началом спецоперации России на Украине. Вслед за спецоперацией Россия попала под санкции, рубль ослабевал, дорожала техника и товары, пропадали дешевые продукты.

#Спецпроекты#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика