После начала спецоперации скорая помощь выезжала к пьяным пермякам рекордное количество раз в этом году

Posted 9 апреля 2022, 11:32
Published 9 апреля 2022, 11:32
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В прошлом месяце Пермская станция скорой помощи обработала 1 879 таких вызовов: 1 322 выезда к мужчинам, 557 — к женщинам. Это самый высокий показатель в этом году. Для сравнения, в феврале было 1 123 вызова, в праздничном январе — 1 602. Больше вызовов было только в мае 2021 года — 2 041, а также в январе 2021 года и декабре 2020 — 2 390 и 2 291 соответственно.
Пермская станция скорой помощи обслуживает Пермский, Добрянский, Краснокамский и Ильинский округа, а также Пермский район.
Аномальное количество вызовов в мае 2021 года можно связать с теплой погодой. Месяц был самым теплым за всю историю наблюдений, жаркий период продолжался с 7 по 26 мая. В Перми средняя температура составила +16,3˚, уточняли в ГИС-Центре ПГНИУ. Тогда же было много сообщений об утонувших взрослых и детях, отдыхавших у воды.
Высокое количество вызовов в декабре 2021 и январе 2021 года можно связать с пиком первый волны коронавируса — в сутки заражались примерно по 300 человек. Также каждый день в Прикамье от коронавируса умирали от 10 до 20 человек.
Рекорд этого года в марте можно объяснить началом спецоперации России на Украине. Вслед за спецоперацией Россия попала под санкции, рубль ослабевал, дорожала техника и товары, пропадали дешевые продукты.