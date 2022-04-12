«Риски новой волны инфекции существуют». Коронавирусом в Пермском крае заразились еще 250 человек

Posted 12 апреля 2022, 09:40
Published 12 апреля 2022, 09:40
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В Пермском крае за последние сутки коронавирусом заразились 250 человек: 36 из них были привиты от COVID-19. Также среди новых пациентов есть дети до 17 лет — 25 человек.
В больницах региона на сегодня открыто 746 коронавирусных коек: 534 — занято. Состояние 64 пациентов оценивается как тяжелое: 17 — на искусственной вентиляции легких. Общее количество заражений в регионе с начала пандемии достигло 363 163: 8 705 человек скончались от коронавируса (+2 за сутки), 352 102 — выздоровели (+468 за сутки).
Заболеваемость в Прикамье последние дни находится на одном уровне. При этом в конце мая — июня ожидается новый подъем случаев COVID-19: «Риски новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай. Поэтому мы готовимся», — заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире «Россия 24».