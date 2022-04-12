«Риски новой волны инфекции существуют». Коронавирусом в Пермском крае заразились еще 250 человек

Заболеваемость в Прикамье последние дни находится на одном уровне. При этом в конце мая — июня ожидается новый подъем случаев COVID-19: «Риски новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай. Поэтому мы готовимся», — заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире «Россия 24».