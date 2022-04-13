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Posted 13 апреля 2022, 07:22

Published 13 апреля 2022, 07:22

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Приложение СберБанка удалили из Google Play из-за санкций

13 апреля 2022, 07:22
Установленные приложения все еще работают.

Приложение СберБанк Онлайн из-за санкций пропало и из магазина Google Play. Вчера то же самое произошло с Apple Store. В банке говорят, что никаких ограничений на использование приложения нет, удалять его не рекомендуется.

При этом для владельцев смартфоном на платформе Andriod можно скачать приложение с сайта банка по ссылке: «Обращаем внимание, что необходимо проявлять бдительность и устанавливать приложения Сбера только по этой ссылке на официальном сайте банка», — уточняют в банке.

Банковские операции можно совершать и через веб-версию СберБанк Онлайн — она адаптирована для использования на смартфонах. В Сбере говорят, что системы банка работают в штатном режиме, средства клиентом находятся в безопасности.

#Банки
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