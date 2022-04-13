Приложение СберБанка удалили из Google Play из-за санкций

При этом для владельцев смартфоном на платформе Andriod можно скачать приложение с сайта банка по ссылке: «Обращаем внимание, что необходимо проявлять бдительность и устанавливать приложения Сбера только по этой ссылке на официальном сайте банка», — уточняют в банке.