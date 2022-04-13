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Posted 13 апреля 2022, 06:26

Published 13 апреля 2022, 06:26

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Пермском крае организацию оштрафовали за гибель рабочего

В Пермском крае организацию оштрафовали за гибель рабочего

13 апреля 2022, 06:26
Фото: 1MI.
Госинспекция труда выяснила, что несчастный случай произошел из-за нарушений требований охраны труда.

Госинспекция труда Пермского края завершила расследование смертельного несчастного случая с рабочим ООО «ДорТехИнжиниринг». Это случилось 20 января 2022 года во время строительных работ по прорези грунта вдоль кромки проезжей части. Погибший был мастером строительных и монтажных работ, он замерял размеры траншеи, контролировал работу.

Для замеров мужчина подошел близко к работающему навесному оборудованию трактора и поскользнулся. Тракторист видел, что мастер производит замеры при работающем механике, но не отключил трактор. В итоге мужчину затянуло в оборудование, он погиб.

Сотрудник Госинспекции выяснил, что несчастный случай произошел из-за нарушения требований безопасности, ненадлежащего контроля за работами, недостатков в организации и подготовки работников по охране труда.

ООО «ДорТехИнжиниринг» оштрафовали за нарушений требований охраны труда на 200 тыс. рублей.

#Происшествия
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