В Пермском крае организацию оштрафовали за гибель рабочего

Posted 13 апреля 2022, 06:26
Published 13 апреля 2022, 06:26
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Госинспекция труда Пермского края завершила расследование смертельного несчастного случая с рабочим ООО «ДорТехИнжиниринг». Это случилось 20 января 2022 года во время строительных работ по прорези грунта вдоль кромки проезжей части. Погибший был мастером строительных и монтажных работ, он замерял размеры траншеи, контролировал работу.
Для замеров мужчина подошел близко к работающему навесному оборудованию трактора и поскользнулся. Тракторист видел, что мастер производит замеры при работающем механике, но не отключил трактор. В итоге мужчину затянуло в оборудование, он погиб.
Сотрудник Госинспекции выяснил, что несчастный случай произошел из-за нарушения требований безопасности, ненадлежащего контроля за работами, недостатков в организации и подготовки работников по охране труда.
ООО «ДорТехИнжиниринг» оштрафовали за нарушений требований охраны труда на 200 тыс. рублей.