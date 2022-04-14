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Posted 14 апреля 2022, 09:30

Published 14 апреля 2022, 09:30

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Спасатели предупредили жителей Пермского края о сильном ветре, снегопаде и дожде

Спасатели предупредили жителей Пермского края о сильном ветре, снегопаде и дожде

14 апреля 2022, 09:30
Фото: 1MI.
О происшествиях сообщайте по номеру 112.

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Прикамье в четверг и пятницу, 14 и 15 апреля. Местами в регионе пройдут мокрый снег и дожди, а порывы ветра достигнут 15–20 м/с. В ГУ МЧС по Пермскому краю рекомендуют сообщать о происшествиях по единому номеру экстренных служб 112.

При сильном ветре спасатели советуют плотно закрыть окна и по возможности не выходить на улицу. Уберите с лоджий и балконов предметы, которые могут выпасть наружу. Если вы находитесь на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, деревьев и линий электропередач.

#Регион#Мчс
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