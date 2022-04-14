Спасатели предупредили жителей Пермского края о сильном ветре, снегопаде и дожде

При сильном ветре спасатели советуют плотно закрыть окна и по возможности не выходить на улицу. Уберите с лоджий и балконов предметы, которые могут выпасть наружу. Если вы находитесь на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, деревьев и линий электропередач.