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Posted 16 апреля 2022, 06:10

Published 16 апреля 2022, 06:10

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Депутаты Госдумы от Пермского края отчитались о доходах за год

16 апреля 2022, 06:10
Сюжет
Слуги народа
В прошлом году самым богатым депутатом от Госдумы был Александр Василенко с доходом в 52 млн рублей. Он в новый созыв он не попал.

Депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2021 год. Среди депутатов от Пермского края больше всего заработал Антон Немкин («Единая Россия»). Он задекларировал 229 млн рублей.

  • Роман Водянов («Единая Россия») — 48 млн;
  • Игорь Шубин («Единая Россия») — 6 млн;
  • Дмитрий Скриванов («Единая Россия») — 5,9 млн;
  • Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») — 3,8 млн;
  • Ирина Ивенских («Единая Россия») — 3,5 млн;
  • Мария Дробот (КПРФ) — 3,1 млн.

Глава партии «Единая Россия» Владимир Васильев отчитался о доходе в 7,5 млн рублей за год, лидер КПРФ Геннадий Зюганов — о 7,8 млн рублей, глава эсеров Сергей Миронов — 5,7 млн рублей, и.о. руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий — 5,7 млн рублей.

Самыми богатыми депутатом Госдумы стал Владимир Блоцкий (КПРФ), задекларировавший 3,5 млрд рублей. На втором месте Алексей Нечаев («Новые люди») — 2,4 млрд рублей, на третьем — Леонид Симановский («Единая Россия») с доходом в 1,7 млрд рублей.

#Общество#Слуги народа
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