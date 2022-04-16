Депутаты Госдумы от Пермского края отчитались о доходах за год

Posted 16 апреля 2022, 06:10
Published 16 апреля 2022, 06:10
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2021 год. Среди депутатов от Пермского края больше всего заработал Антон Немкин («Единая Россия»). Он задекларировал 229 млн рублей.
Глава партии «Единая Россия» Владимир Васильев отчитался о доходе в 7,5 млн рублей за год, лидер КПРФ Геннадий Зюганов — о 7,8 млн рублей, глава эсеров Сергей Миронов — 5,7 млн рублей, и.о. руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий — 5,7 млн рублей.
Самыми богатыми депутатом Госдумы стал Владимир Блоцкий (КПРФ), задекларировавший 3,5 млрд рублей. На втором месте Алексей Нечаев («Новые люди») — 2,4 млрд рублей, на третьем — Леонид Симановский («Единая Россия») с доходом в 1,7 млрд рублей.