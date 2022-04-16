Депутаты Госдумы от Пермского края отчитались о доходах за год

Сюжет Слуги народа

В прошлом году самым богатым депутатом от Госдумы был Александр Василенко с доходом в 52 млн рублей. Он в новый созыв он не попал.

Депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2021 год. Среди депутатов от Пермского края больше всего заработал Антон Немкин («Единая Россия»). Он задекларировал 229 млн рублей. Роман Водянов («Единая Россия») — 48 млн;

(«Единая Россия») — 48 млн; Игорь Шубин («Единая Россия») — 6 млн;

(«Единая Россия») — 6 млн; Дмитрий Скриванов («Единая Россия») — 5,9 млн;

(«Единая Россия») — 5,9 млн; Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») — 3,8 млн;

(«Справедливая Россия») — 3,8 млн; Ирина Ивенских («Единая Россия») — 3,5 млн;

(«Единая Россия») — 3,5 млн; Мария Дробот (КПРФ) — 3,1 млн. Глава партии «Единая Россия» Владимир Васильев отчитался о доходе в 7,5 млн рублей за год, лидер КПРФ Геннадий Зюганов — о 7,8 млн рублей, глава эсеров Сергей Миронов — 5,7 млн рублей, и.о. руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий — 5,7 млн рублей. Самыми богатыми депутатом Госдумы стал Владимир Блоцкий (КПРФ), задекларировавший 3,5 млрд рублей. На втором месте Алексей Нечаев («Новые люди») — 2,4 млрд рублей, на третьем — Леонид Симановский («Единая Россия») с доходом в 1,7 млрд рублей.