Лук +96%, морковь +80%. Как изменились цены на продукты и лекарства в Перми?

Posted 18 апреля 2022, 10:41
Published 18 апреля 2022, 10:41
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
После начала спецоперации на Украине и введения санкций пермяки стали в несколько раз чаще жаловаться на рост стоимости продуктов. 12 марта пермские антимонопольщики рассказали о росте минимальных цен. Из-за ажиотажного спроса пермяки сметали дешевые позиции с полок. О росте цен в марте по России заявлял и Росстат: сахара — на 44%, круп — на 10%, макарон — на 7%. Пермьстат заявлял о росте цен на продовольствие на 6,8% в марте по сравнению с февралем.
К концу марта пик спроса на продукты длительного хранения снизился, спрос стал даже ниже, чем в прошлом году. На неделе, завершившейся 3 апреля, продажи сахара снизились на 12% по сравнению с аналогичной неделей 2021 года, мясных консервов и масла — на 9%, кофе — на 8%, макарон — на 4%, рис — на 3%. Спрос на гречку снизился на 0,1%.
Из продуктов россияне стали покупать чаще только лапшу быстрого приготовления. Ее приобретали за неделю на 17% больше, чем в прошлом году, передает РБК о ссылкой на исследование NielsenIQ.
Журналисты Properm.ru решили проверить цены сами. Мониторинг цен в крупном сетевом магазине мы начали на неделе с 14 марта.С 14 марта по 17 апреля сильнее всего выросла стоимость лука — +96%:
Сильнее всего за последние недели подорожала курица — +70%:
Самый серьезный рост среди сливочного масла — +45%:
Цена на молоко незначительно увеличивалась с 28 марта по 3 апреля, но затем вернулась к прежним показателям.
Практически все лекарства подешевели в последние недели, рост показала только Смекта +122%, Веропширон +6% и Фервекс +0,66%: