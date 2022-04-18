Лук +96%, морковь +80%. Как изменились цены на продукты и лекарства в Перми?

После начала спецоперации на Украине и введения санкций пермяки стали в несколько раз чаще жаловаться на рост стоимости продуктов. 12 марта пермские антимонопольщики рассказали о росте минимальных цен. Из-за ажиотажного спроса пермяки сметали дешевые позиции с полок. О росте цен в марте по России заявлял и Росстат: сахара — на 44%, круп — на 10%, макарон — на 7%. Пермьстат заявлял о росте цен на продовольствие на 6,8% в марте по сравнению с февралем.