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Posted 18 апреля 2022, 10:41

Published 18 апреля 2022, 10:41

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Лук +96%, морковь +80%. Как изменились цены на продукты и лекарства в Перми?

Лук +96%, морковь +80%. Как изменились цены на продукты и лекарства в Перми?

18 апреля 2022, 10:41
Фото: 1MI.
Журналисты Properm.ru несколько недель назад начали собственный мониторинг цен на основные продукты и лекарства. Мы обращали внимание на самые дешевые продукты из категорий, как рекомендуется в методологии общественной палаты России.

После начала спецоперации на Украине и введения санкций пермяки стали в несколько раз чаще жаловаться на рост стоимости продуктов. 12 марта пермские антимонопольщики рассказали о росте минимальных цен. Из-за ажиотажного спроса пермяки сметали дешевые позиции с полок. О росте цен в марте по России заявлял и Росстат: сахара — на 44%, круп — на 10%, макарон — на 7%. Пермьстат заявлял о росте цен на продовольствие на 6,8% в марте по сравнению с февралем.

К концу марта пик спроса на продукты длительного хранения снизился, спрос стал даже ниже, чем в прошлом году. На неделе, завершившейся 3 апреля, продажи сахара снизились на 12% по сравнению с аналогичной неделей 2021 года, мясных консервов и масла — на 9%, кофе — на 8%, макарон — на 4%, рис — на 3%. Спрос на гречку снизился на 0,1%.

Из продуктов россияне стали покупать чаще только лапшу быстрого приготовления. Ее приобретали за неделю на 17% больше, чем в прошлом году, передает РБК о ссылкой на исследование NielsenIQ.

Как изменились цены на овощи

Журналисты Properm.ru решили проверить цены сами. Мониторинг цен в крупном сетевом магазине мы начали на неделе с 14 марта.С 14 марта по 17 апреля сильнее всего выросла стоимость лука — +96%:

  • Морковь — +80%;
  • Капуста — +75%;
  • Свекла — -20%;
  • Картофель — -16%.

Как изменились цены на мясо и рыбу

Сильнее всего за последние недели подорожала курица — +70%:

  • Говядина — +27%;
  • Минтай — +5%;
  • Свинина — -21%.

Как изменились цены на другие продукты

Самый серьезный рост среди сливочного масла — +45%:

  • Сахар-песок — +14%;
  • Яйца куриные — +1,3%;
  • Сыр — -30%;
  • Батон — -23%;
  • Творог — -5%;
  • Масло подсолнечное — -1,8%.

Цена на молоко незначительно увеличивалась с 28 марта по 3 апреля, но затем вернулась к прежним показателям.

Как изменились цены на лекарства

Практически все лекарства подешевели в последние недели, рост показала только Смекта +122%, Веропширон +6% и Фервекс +0,66%:

  • Кагоцел — -15%;
  • Энап — -14%;
  • Циклоферон — -12%;
  • Лазолвал — -8,99%;
  • Супрастин — -8%;
  • Нурофен — -0,57%;
  • Азитромицин — -0,13%;
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