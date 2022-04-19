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Posted 19 апреля 2022, 08:35

Published 19 апреля 2022, 08:35

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Стоимость парковки в центре Перми планируют поднять с 1 июня

Стоимость парковки в центре Перми планируют поднять с 1 июня

19 апреля 2022, 08:35
Фото: Properm.ru.
Сейчас стоимость парковки составляет 20 рублей за час.

В центре Перми с 1 июня 2022 года планируется увеличить цену за парковку с 20 рублей в час до 30 рублей. Сроки пока являются ориентировочными, уточнил начальник департамента дорог администрации Перми Сергей Красильников. Для изменения стоимости парковки в центре Перми выделят отдельную подзону, о конкретных улицах Красильников не сообщил.

О планах увеличить стоимость парковки заявлял в середине февраля уже бывший начальник «Пермской дирекции дорожного движения» Максим Кис. Тогда речь шла участков от улицы Монастырской до Пушкина и от Сибирской до Попова.

#Общество#Парковка
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