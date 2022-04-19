Стоимость парковки в центре Перми планируют поднять с 1 июня

В центре Перми с 1 июня 2022 года планируется увеличить цену за парковку с 20 рублей в час до 30 рублей. Сроки пока являются ориентировочными, уточнил начальник департамента дорог администрации Перми Сергей Красильников. Для изменения стоимости парковки в центре Перми выделят отдельную подзону, о конкретных улицах Красильников не сообщил.