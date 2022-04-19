Стоимость парковки в центре Перми планируют поднять с 1 июня

Posted 19 апреля 2022, 08:35
Published 19 апреля 2022, 08:35
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В центре Перми с 1 июня 2022 года планируется увеличить цену за парковку с 20 рублей в час до 30 рублей. Сроки пока являются ориентировочными, уточнил начальник департамента дорог администрации Перми Сергей Красильников. Для изменения стоимости парковки в центре Перми выделят отдельную подзону, о конкретных улицах Красильников не сообщил.
О планах увеличить стоимость парковки заявлял в середине февраля уже бывший начальник «Пермской дирекции дорожного движения» Максим Кис. Тогда речь шла участков от улицы Монастырской до Пушкина и от Сибирской до Попова.