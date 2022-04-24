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Posted 24 апреля 2022, 05:44

Published 24 апреля 2022, 05:44

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

Минтранс показал, как идет ремонт Речного вокзала в Перми

24 апреля 2022, 05:44
Работы подрядчик должен завершить до 20 декабря 2022 года.

Министерство транспорта Пермского края опубликовало фотографии хода капитального ремонта пассажирских причалов Речного вокзала в краевой столице, которые были построены еще в 1960-х годах. Работы выполняет ООО «Техдоргрупп» за 405 млн рублей.

Подрядчик должен уложить на нижней части причального комплекса гранитную плитку, вверху - обновить асфальтобетонное покрытие. Также компания заменит плиты берегоукрепления на территории всего причала.

Также на территории Речного вокзала установят 51 опору освещения, ограждения и отремонтируют причальную стенку. Кроме того, появятся подъемники для маломобильных граждан, чтобы они могли подниматься с нижнего уровня на верхний.

На последнием этапе капремонта компания посадит крупномеры вместо старых деревьев, установит скамейки и урны. По техзаданию, все работы нужно завершить до 20 декабря 2022 года.

Фото — Минтранс Пермского края

#Общество
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