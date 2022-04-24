Проект второго гипермаркета «Леруа Мерлен» в Перми получил положительное заключение экспертизы

Posted 24 апреля 2022,, 05:29
Published 24 апреля 2022,, 05:29
Modified 28 октября, 06:13
Updated 28 октября, 06:13
Экспертиза проекта второго гипермаркета товаров для ремонта и дома «Леруа Мерлен» завершилась. Проект получил положительное заключение 22 апреля, следует из единого государственного реестра. Здание планируется построить на пустыре в районе домов по улице Уинская, 68. Площадь участка — более 50 тыс. кв. м. Инвестором проекта выступает ООО «Ива-Инвест».
По проекту площадь магазина должна составить 16,8 тыс. кв. м. Рядом появится парковка на 800 машин. Ранее сообщалось, что ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года.
Первый гипермаркет французской сети был открыт в 2017 году. Он находится на шоссе Космонавтов, 164 б. После начала спецоперации многие иностранные компании заявили, что приостанавливают работу в России, однако в «Леруа Мерлен» заявили, что не планируют изменений в деятельности компании. В середине марта компания уточнила, что ищет новых поставщиков. Ритейлер планирует заменить импортные товары на российские.