Проект второго гипермаркета «Леруа Мерлен» в Перми получил положительное заключение экспертизы

Первый гипермаркет французской сети был открыт в 2017 году. Он находится на шоссе Космонавтов, 164 б. После начала спецоперации многие иностранные компании заявили, что приостанавливают работу в России, однако в «Леруа Мерлен» заявили, что не планируют изменений в деятельности компании. В середине марта компания уточнила, что ищет новых поставщиков. Ритейлер планирует заменить импортные товары на российские.