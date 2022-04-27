Рецидивист из Березников с пособниками выкопал 6 километров трубопровода

Чтобы извлечь из земли трубу, рабочие по указанию обвиняемого вырубили около 800 деревьев вдоль трассы. После завершения работ злоумышленник увез более 850 тонн металла из Соликамска в Березники и сдал их как лом и стальные отходы. Вырученные деньги он потратил на свои нужды. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, общая сумма ущерба владельцу трассы составила более 10 млн рублей, а лесному фонду — 150 тыс. рублей.