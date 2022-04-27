Рецидивист из Березников с пособниками выкопал 6 километров трубопровода

Posted 27 апреля 2022, 09:15
Published 27 апреля 2022, 09:15
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Соликамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего ранее судимого жителя Березников. Мужчина обвинялся в краже трубопровода и незаконной рубке леса. Для совершения преступления злоумышленник нанял трех рабочих, которым поручил выкопать 6 км неэксплуатируемого трубопровода, принадлежащего МУП «Водоканал города Березники».
Чтобы извлечь из земли трубу, рабочие по указанию обвиняемого вырубили около 800 деревьев вдоль трассы. После завершения работ злоумышленник увез более 850 тонн металла из Соликамска в Березники и сдал их как лом и стальные отходы. Вырученные деньги он потратил на свои нужды. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, общая сумма ущерба владельцу трассы составила более 10 млн рублей, а лесному фонду — 150 тыс. рублей.
Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию общего режима на пять лет. Также березниковец должен выплатить штраф в сумме 500 тыс. рублей и полностью возместить ущерб. Приговор не вступил в законную силу, виновный может его обжаловать.