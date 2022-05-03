Спасатели предупреждают жителей Прикамья о дождях, грозах и сильном ветре

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщают, что в среду, 4 мая, ожидаются метеоусловия, благоприятные для рассеивания в атмосфере вредных примесей. Жителям Прикамья рекомендуется при сильном ветре плотно закрыть окна домов и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу. Избегайте нахождения рядом с деревьями и не паркуйте автомобили рядом с ними. О происшествиях сообщайте по единому номеру экстренных служб 112.