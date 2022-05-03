Спасатели предупреждают жителей Прикамья о дождях, грозах и сильном ветре

Posted 3 мая 2022, 13:57
Published 3 мая 2022, 13:57
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Пермском крае. Сегодня и завтра, 3 и 4 мая, на территории региона ночью местами пройдет небольшой дождь, по северу Прикамья — сильный дождь. В отдельных районах ожидается гроза. Синоптики Пермского ЦГМС прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 8–13 м/с, днем порывы могут достигнуть 15–20 м/с.
В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщают, что в среду, 4 мая, ожидаются метеоусловия, благоприятные для рассеивания в атмосфере вредных примесей. Жителям Прикамья рекомендуется при сильном ветре плотно закрыть окна домов и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу. Избегайте нахождения рядом с деревьями и не паркуйте автомобили рядом с ними. О происшествиях сообщайте по единому номеру экстренных служб 112.