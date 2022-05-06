Сотни рабочих из Узбекистана отказались выходить на стройку ЖК «Любимов» в Березниках

Posted 6 мая 2022, 12:16
Published 6 мая 2022, 12:16
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В Березниках около 200 строителей из Узбекистана отказались выходить на работу из-за недовольства зарплатой. Как рассказали корреспонденту Properm.ru рабочие, при заключении договоров ещё в Узбекистане им была предложена базовая зарплата в размере 45 тыс. рублей. На самом деле, люди получали такую зарплату первый месяц, а потом заработки упали до 15–25 тыс. рублей.
При этом часть средств уходит на оплату услуг: проезда и дополнительного медосмотра, за который людям снова приходится выкладывать деньги. Но главное, «работодатели не платят обещанное, не учитывают даже переработку», говорят рабочие.
Абдухалим Холмуродов отмечает, что они приехали зарабатывать деньги: «Дайте работу — будем работать». В итоге же, как жалуется другой рабочий Махмуд Сулайманов, поездка в Березники обернулась для него инсультом. Больше десяти визитов к врачам дополнились лишними тратами. Пришлось обращаться за помощью на родину.
Один из руководителей местной диаспоры Икрам Зукуров объяснил возникшую ситуацию различием менталитетов, а также неумением организовать надлежащий прием и работу мигрантов. Так ему удалось узнать, что пластиковые карты для перечисления зарплаты некоторым мигрантам так и не передали, хотя эта обязанность лежит на работодателе — компании «Дом.59» (учредитель — АО «КРПК»).
В пресс-службе КРПК рассказали Properm.ru, что 5 мая работники получили зарплату за апрель без задержек, но она вызвала вопросы некоторых граждан Узбекистана: «Компания исполняет все заявленные обязательства: мы несём затраты по осуществлению всех оформительских процедур по прибытии граждан Узбекистана на эту стройку, оплачиваем медкомиссии, получение патента, проживание в хостелах в городе Березники, доставку на стройплощадку и обратно на автобусах. Плюс трёхразовое питание и обеспечение средствами индивидуальной защиты», — отметил директор «Дом.59» Сергей Якутов.
По его словам, они переговорили с каждым из бригадиров: некоторые вернулись на рабочие места, а те, кому нужны дополнительные разъяснения, отправились в хостелы. По словам директора «Дом.59», зарплату еще раз сверят с табелями на наличие неточностей. При этом ситуация не должна повлиять на срок сдачи домов. Вникнуть в ситуацию пытается местная прокуратура, полиция. По данным Properm.ru, в правоохранительных органах считают, что акция была организована и ищут зачинщиков.
Строительство ЖК «Любимов» началось еще в 2014 году, но сроки неоднократно переносились. В ситуацию вмешался в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин. По его поручению, строительство домов для переселения пострадавших от техногенной катастрофы в Березниках должно завершиться в этом году.
Олег Мизин для Properm.ru