Сотни рабочих из Узбекистана отказались выходить на стройку ЖК «Любимов» в Березниках

По его словам, они переговорили с каждым из бригадиров: некоторые вернулись на рабочие места, а те, кому нужны дополнительные разъяснения, отправились в хостелы. По словам директора «Дом.59», зарплату еще раз сверят с табелями на наличие неточностей. При этом ситуация не должна повлиять на срок сдачи домов. Вникнуть в ситуацию пытается местная прокуратура, полиция. По данным Properm.ru, в правоохранительных органах считают, что акция была организована и ищут зачинщиков.