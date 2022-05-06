В Пермском крае с рельсов сошли вагоны грузового поезда

В Пермском крае вчера, 5 мая, в 21:15, на перегоне Курья — Химград сошли с рельсов колесные пары 12 вагонов грузового поезда. ЧП случилось на путях необщего пользования, принадлежащих ФКП «Пермский пороховой завод». В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщают, что в ходе инцидента вагоны не опрокинулись. В некоторых цистернах перевозили олеум и удобрения.