В Пермском крае с рельсов сошли вагоны грузового поезда

Posted 6 мая 2022, 04:55
Published 6 мая 2022, 04:55
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В Пермском крае вчера, 5 мая, в 21:15, на перегоне Курья — Химград сошли с рельсов колесные пары 12 вагонов грузового поезда. ЧП случилось на путях необщего пользования, принадлежащих ФКП «Пермский пороховой завод». В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщают, что в ходе инцидента вагоны не опрокинулись. В некоторых цистернах перевозили олеум и удобрения.
В результате происшествия никто не пострадал, вред окружающей среде не причинен. Поезда продолжили движение по расписанию. Пермская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Фото в новости: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры