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Posted 6 мая 2022, 04:55

Published 6 мая 2022, 04:55

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В Пермском крае с рельсов сошли вагоны грузового поезда

6 мая 2022, 04:55
Пермская транспортная прокуратура организовала проверку случившегося.

В Пермском крае вчера, 5 мая, в 21:15, на перегоне Курья — Химград сошли с рельсов колесные пары 12 вагонов грузового поезда. ЧП случилось на путях необщего пользования, принадлежащих ФКП «Пермский пороховой завод». В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщают, что в ходе инцидента вагоны не опрокинулись. В некоторых цистернах перевозили олеум и удобрения.

В результате происшествия никто не пострадал, вред окружающей среде не причинен. Поезда продолжили движение по расписанию. Пермская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Фото в новости: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

#Авто
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