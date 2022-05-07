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Posted 7 мая 2022, 05:34

Published 7 мая 2022, 05:34

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Коронавирус за сутки выявили лишь в трех территориях Пермского края

Коронавирус за сутки выявили лишь в трех территориях Пермского края

7 мая 2022, 05:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Заболеваемость в регионе стабильно падает.

Вчера в Пермском крае был выявлен лишь 121 случай заражения COVID-19. Специалисты Роспотребнадзора уточняют, что новые заболевшие находятся только в трех территориях региона. В Перми — 111, в Большесосновском округе — семь, в Верещагинском округе — три.

Всего с начала пандемии в Прикамье выявлен 367 671 случай COVID-19. Пиковые значения по заболеваемости были в феврале — около 5 тыс. случаев каждые сутки, но затем заболевших с каждым днем становилось меньше. При этом в регионе все еще действует масочный режим до конца мая.

#Общество#Коронавирус в Перми
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