Коронавирус за сутки выявили лишь в трех территориях Пермского края

Всего с начала пандемии в Прикамье выявлен 367 671 случай COVID-19. Пиковые значения по заболеваемости были в феврале — около 5 тыс. случаев каждые сутки, но затем заболевших с каждым днем становилось меньше. При этом в регионе все еще действует масочный режим до конца мая.