Коронавирус за сутки выявили лишь в трех территориях Пермского края

Posted 7 мая 2022, 05:34
Published 7 мая 2022, 05:34
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Вчера в Пермском крае был выявлен лишь 121 случай заражения COVID-19. Специалисты Роспотребнадзора уточняют, что новые заболевшие находятся только в трех территориях региона. В Перми — 111, в Большесосновском округе — семь, в Верещагинском округе — три.
Всего с начала пандемии в Прикамье выявлен 367 671 случай COVID-19. Пиковые значения по заболеваемости были в феврале — около 5 тыс. случаев каждые сутки, но затем заболевших с каждым днем становилось меньше. При этом в регионе все еще действует масочный режим до конца мая.