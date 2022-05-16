Пермскую больницу №2 возглавил бывший депутат заксобрания Пермского края

До этого обязанности руководителя исполняли замглавного врача Мария Годова. С 2001 по 2021 годы больницей управлял Владимир Грязнов, однако ему испольнилось 70 лет — это предельный возраст службы. Грязнов вышел на пенсию, но продолжает работать в больнице на другой должности.