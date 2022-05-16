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Posted 16 мая 2022, 09:38

Published 16 мая 2022, 09:38

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Пермскую больницу №2 возглавил бывший депутат заксобрания Пермского края

16 мая 2022, 09:38
Прошлый главврач ушел с должности из-за превышения предельно допустимого возраста.

Бывший депутат заксобрания Пермского края и экс-председатель социального комитета Сергей Клепцин назначен главврачом Городской клинической больницы №2 имени доктора Ф.Х. Граля. На изменения в базе «Спарк-Интерфакс» обратило издание «КоммерсантЪ-Прикамье».

До этого обязанности руководителя исполняли замглавного врача Мария Годова. С 2001 по 2021 годы больницей управлял Владимир Грязнов, однако ему испольнилось 70 лет — это предельный возраст службы. Грязнов вышел на пенсию, но продолжает работать в больнице на другой должности.

Сергей Клепцин окончил Пермский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». В 2007 окончил юридический факультет ПГНИУ по специальности «Юриспруденция». Сначала был депутатом Березниковской думы, затем три раза становился депутатом заксобрания Прикамья. Но на выборах 2021 года не смог получить место в новом созыве.

#Общество
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