Подорожали фрукты и сотовая связь. Пермьстат рассказал о росте цен в апреле в Пермском крае

Цены увеличились и на непродовольственные товары в среднем на 1,2%. Моющие и чистящие средства стали дороже за месяц еще на 11,05%. Телерадио товары подешевели на 15,95% по сравнению с прошлым месяцем, однако по сравнению с декабрем они дороже на 14,82%. Электротовары и другие бытовые товары также подешевели, но на 8,23%, по сравнению с декабрем цены все еще остаются выше на 30,6%.