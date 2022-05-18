Подорожали фрукты и сотовая связь. Пермьстат рассказал о росте цен в апреле в Пермском крае

Posted 18 мая 2022, 04:40
Published 18 мая 2022, 04:40
Modified 24 декабря 2024, 18:40
Updated 24 декабря 2024, 18:40
В апреле 2022 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,5% по сравнению мартом — это означает, что цены выросли на 1,%. При этом по сравнению с декабрем 2021 года цены выросли на 13,07%.
Серьезный рост цен за последней месяц зафиксирован на маргарин — 13,5%, натуральный кофе в зернах и молотый кофе — 11,3%, зефир и пастилу — 10,9%, колбасу полукопченую и варено-копченую — 10%, шоколад — 6,4%, крупу гречневую-ядрицу — 5,5%, кисломолочные продукты — 4,6%, молоко питьевое — 4,1%.
По сравнению с мартом цена на сахар-песок упала на 1,27%, однако по сравнению с декабрем 2021 года цена на сахар выше на 62,46%.
Среди овощей в апреле сильнее всего упала цена на белокочанную капусту — на 6,6% по сравнению с мартом, однако по сравнению с декабрем цена остается выше на 91,99%. Свекла подорожала на 30,7% в апреле по сравнению с прошлым месяцев, картофель — на 13,1%, репчатый лук — на 9,8%. Сильнее всего подешевели помидоры — на 14,8%, однако по сравнению с декабрем 2021 года цена выше на 48,3%.
Фрукты и цитрусовые подорожали на 1,5%-12.6%. Апельсины и груши подешевели в пределах около 1%, бананы подешевели серьезнее — на 10,9%. Безалкогольные напитки подорожали на 6,5%, алкогольные — на 0,86%.
Рост цен затронул и общественное питание, поесть в кафе, столовых и ресторанах стало дороже на 6,6%.
Цены увеличились и на непродовольственные товары в среднем на 1,2%. Моющие и чистящие средства стали дороже за месяц еще на 11,05%. Телерадио товары подешевели на 15,95% по сравнению с прошлым месяцем, однако по сравнению с декабрем они дороже на 14,82%. Электротовары и другие бытовые товары также подешевели, но на 8,23%, по сравнению с декабрем цены все еще остаются выше на 30,6%.
Новые и подержанные легковые автомобили иностранных марок подорожали на 2,2–5,5%, шины на автомобили выросли на 13,4%. Цены на услуги сотовой связи, ТВ, услуги по подключению к интернету выросли на 1,3–16,5%.
Стоимость авиаперелетов в салоне эконом-класса увеличилась на 5,1%, поездки в поездах дальнего следования снизились в цене на 2,2% Ветеринарные услуги подорожали на 9,6%, медицинские — на 1,9%.