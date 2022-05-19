В Москве арестовали бывшего исполнительного директора «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского

Posted 19 мая 2022, 19:31
Published 19 мая 2022, 19:31
Modified 24 декабря 2024, 18:38
Updated 24 декабря 2024, 18:38
Басманный районный суд Москвы 19 мая арестовал обвиняемого в мошенничестве экс-директора пермского предприятия «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского на два месяца — до 18 июля 2022 года, сообщает пресс-служба московских судов. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как пишет ТАСС, кроме Щенятского по делу проходят учредитель компании «Солвер», занимающейся инженерным консалтингом, Елена Рогатова, генеральный конструктор этой компании Радислав Бирбраер и заместитель директора по коммерческой деятельности «Протон-ПМ» Валерий Голдобин. В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что задержание Щенятского связано с хищением бюджетных средств при реализации инвестиционной программы на этом предприятии. Рогатова и Голобин, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов, отправлены до 18 июля 2022 года под домашний арест.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», воронежский «Солвер» являлся поставщиком пермского оборонного предприятия. На долю госконтрактов с АО «Протон-ПМ» приходилось 9.63% выручки поставщика. С 2014 по 2016 год производитель двигателей заключил с воронежской фирмой четыре госконтракта на общую сумму 948,93 млн рублей. Все контракты связаны с поставкой производственных линий для пермского предприятия. Информация о заключении госконтрактов с «Солвером» после 2017 года отсутствует.
В ноябре 2017 года прокуратурой Ленинского района Воронежа проводилась проверка соблюдения ООО ИКФ «Солвер», данные об этом содержатся в картотеке судебных дел. Речь шла об исполнении контракта воронежского предприятия с АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» который заключил с «Солвером» восемь договоров на поставку ПО и оборудования, а также поставок для АО «НПО «Энергомаш». Проверка показала, что в действиях директора ООО ИКФ «Солвер» усматриваются признаки состава административного правонарушения — срыва срока поставок по оборонным контрактам. Рогатова пыталась оспорить в судах законность проведения прокурорской проверки, но в мае 2018 года суд отказал ей в удовлетворении иска.
Дмитрий Щенятский с 2014 года возглавлял «Протон-ПМ», в декабре 2020 года он покинул пост, новым руководителем предприятия стал Иван Краснов, до этого работваший заместителем гендиректора по экономике и финансам АО НПО «Энергомаш». В 2021 году Щенятский занял пост генерального директора ООО «Ключевые транспортные компоненты».
Газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в сфере ОПК писала, что предприятие «Протон-ПМ» оказалось «в непростой экономической ситуации» из-за падения объема заказов и затрат на создание базы для серийного производства двигателя РД-191. «Протон-ПМ» производит также двигательную установку для межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО «Энергомаш» ГК «Роскосмос». Основная специализация предприятия — производство ракетных двигателей. «Протон-ПМ» производит также продукцию в интересах ОПК: двигательную установку для МБР «Сармат», двигатели для авиационной ракеты «воздух — поверхность», ДСЕ для авиадвигателя Д-30Ф6, которыми комплектуется истребитель-перехватчик МиГ-31. Также «Протон-ПМ» участвует в производстве ГТЭС «Урал» и оказывает услуги по испытаниям газотурбинных установок.