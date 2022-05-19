В Москве арестовали бывшего исполнительного директора «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского

В ноябре 2017 года прокуратурой Ленинского района Воронежа проводилась проверка соблюдения ООО ИКФ «Солвер», данные об этом содержатся в картотеке судебных дел. Речь шла об исполнении контракта воронежского предприятия с АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» который заключил с «Солвером» восемь договоров на поставку ПО и оборудования, а также поставок для АО «НПО «Энергомаш». Проверка показала, что в действиях директора ООО ИКФ «Солвер» усматриваются признаки состава административного правонарушения — срыва срока поставок по оборонным контрактам. Рогатова пыталась оспорить в судах законность проведения прокурорской проверки, но в мае 2018 года суд отказал ей в удовлетворении иска.