15 миллионов и квартира в Турции. Директор Пермского театра оперы и балета отчитался о доходах за год

Довлет Анзароков стал гендиректор театра в конце апреля 2021 года.

Министерство культуры Пермского края отчиталось о доходах руководителей подведомственных учреждений. Самый большой доход за 2021 год задекларировал гендиректор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков — 15,3 млн рублей. В собственности у него квартира 21,8 кв. м, наполовину с женой у него в собственности квартира 76 кв. м в Турции, также гендиректор владеет автомобилем марки Nissan. Его супруга задекларировала 2,5 млн рублей. На втором месте по доходам находится художественный руководитель «Театра-Театра» Борис Мильграм — 10,3 млн рублей. У него в собственности два земельных участка по 298 и 1024 кв. м, два садовых дома по 37,3 и 126,8 кв. м и квартира площадью 169,2 кв. м. Владеет автомобилем марки ВАЗ. Его супруга задекларировала 1,098 млн рублей. Руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева заработала в 2021 году 6,2 млн рублей, собственности у нее нет, в пользовании квартира 99,6 кв. м.