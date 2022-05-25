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Posted 25 мая 2022, 13:42

Published 25 мая 2022, 13:42

Modified 24 декабря 2024, 18:39

Updated 24 декабря 2024, 18:39

15 миллионов и квартира в Турции. Директор Пермского театра оперы и балета отчитался о доходах за год

25 мая 2022, 13:42
Довлет Анзароков стал гендиректор театра в конце апреля 2021 года.

Министерство культуры Пермского края отчиталось о доходах руководителей подведомственных учреждений. Самый большой доход за 2021 год задекларировал гендиректор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков — 15,3 млн рублей. В собственности у него квартира 21,8 кв. м, наполовину с женой у него в собственности квартира 76 кв. м в Турции, также гендиректор владеет автомобилем марки Nissan. Его супруга задекларировала 2,5 млн рублей.

На втором месте по доходам находится художественный руководитель «Театра-Театра» Борис Мильграм — 10,3 млн рублей. У него в собственности два земельных участка по 298 и 1024 кв. м, два садовых дома по 37,3 и 126,8 кв. м и квартира площадью 169,2 кв. м. Владеет автомобилем марки ВАЗ. Его супруга задекларировала 1,098 млн рублей.

Руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева заработала в 2021 году 6,2 млн рублей, собственности у нее нет, в пользовании квартира 99,6 кв. м.

#Общество
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