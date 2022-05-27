Ростехнадзор приостановил работы на шахте в Кемеровской области

Posted 27 мая 2022, 11:31
Published 27 мая 2022, 11:31
Modified 24 декабря 2024, 18:40
Updated 24 декабря 2024, 18:40
В Кемеровской области приостановили работы на одной из шахт после проверки Ростехнадзора. Инспекция выяснила, что в шахте имени А.Д. Рубана превышена допустимая концентрация метана и допущены нарушения крепления горной выработки. Помимо этого, представители Ростехнадзора обнаружили нарушения в работе системы аэрогазового контроля и крепления горной выработки.
По информации VSE42.Ru, сейчас работы по выемке угля из лавы №809 и подготовительному забою вентиляционного квершлага №124 АО «СУЭК-Кузбасс» в шахте приостановлены. В Ростехнадзоре отмечают, что на этой неделе число смертельно опасных нарушений на шахтах в Кемеровской области остается на очень высоком уровне.