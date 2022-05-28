МЧС предупреждает о сильном ветре и ливнях в Прикамье

В ГУ МЧС по Пермскому краю рекомендуют при сильном ветре по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Если начался ливень, то постарайтесь укрыться в помещении и переждать его. О происшествиях сообщите по единому номеру вызова экстренных служб 112 или «телефону доверия» ГУ МЧС по Пермскому краю: 8(342) 258–40–02.