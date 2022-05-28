МЧС предупреждает о сильном ветре и ливнях в Прикамье

Posted 28 мая 2022, 12:00
Published 28 мая 2022, 12:00
Modified 24 декабря 2024, 18:41
Updated 24 декабря 2024, 18:41
В воскресенье, 29 мая, в Прикамье ухудшится погода. По данным Пермского ЦГМС, утром и днем в регионе пройдут сильные дожди, а порывы ветра усилятся до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, днем +12…+17°. Ожидаются метеоусловия, благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.
В ГУ МЧС по Пермскому краю рекомендуют при сильном ветре по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Если начался ливень, то постарайтесь укрыться в помещении и переждать его. О происшествиях сообщите по единому номеру вызова экстренных служб 112 или «телефону доверия» ГУ МЧС по Пермскому краю: 8(342) 258–40–02.