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Posted 28 мая 2022, 12:00

Published 28 мая 2022, 12:00

Modified 24 декабря 2024, 18:41

Updated 24 декабря 2024, 18:41

МЧС предупреждает о сильном ветре и ливнях в Прикамье

28 мая 2022, 12:00
Спасатели рекомендуют при сильном ветре не выходить на улицу, если есть такая возможность.

В воскресенье, 29 мая, в Прикамье ухудшится погода. По данным Пермского ЦГМС, утром и днем в регионе пройдут сильные дожди, а порывы ветра усилятся до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, днем +12…+17°. Ожидаются метеоусловия, благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

В ГУ МЧС по Пермскому краю рекомендуют при сильном ветре по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Если начался ливень, то постарайтесь укрыться в помещении и переждать его. О происшествиях сообщите по единому номеру вызова экстренных служб 112 или «телефону доверия» ГУ МЧС по Пермскому краю: 8(342) 258–40–02.

#Регион#Мчс пермского края
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