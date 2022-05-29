Экс-министр строительства Прикамья занял пост руководителя ликвидирующегося фонда в Москве

Дмитрий Шаповал занимал пост министра строительства и архитектуры Пермского края с 2012 года по март 2013 года. Весной 2013 года он стал фигурантом доследственной проверки. Силовиков заинтересовали обстоятельства трудовой деятельности его помощника Юрия Артамонова, который формально был трудоустроен в Пермском агентстве ипотечного жилищного кредитования (ПАИЖК). Также ПАИЖК якобы оплачивало и аренду квартиры для господина Шаповала. В итоге следственными органами СУ СКР по Пермскому краю в возбуждении уголовного дела было отказано. В июле 2013 года господин Шаповал трудоустроился в правительство ХМАО, где занимал пост заместителя губернатора и занимался вопросами региональной инфраструктуры.