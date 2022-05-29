Экс-министр строительства Прикамья занял пост руководителя ликвидирующегося фонда в Москве

Posted 29 мая 2022, 13:07
Published 29 мая 2022, 13:07
Modified 24 декабря 2024, 18:39
Updated 24 декабря 2024, 18:39
Бывший министр строительства и архитектуры Пермского края Дмитрий Шаповал возглавил московский благотворительный фонд «Гранд Резерв», сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
Фонд помощи детям и молодежи был зарегистрирован 16 сентября 2020 года. В настоящее время он может прекратить свою деятельность. Управление Федеральной налоговой службы по Москве 23 мая 2022 года приняло решение о предстоящем исключении благотворительного фонда из ЕГРЮЛ.
Учредителем фонда «Гранд Резерв» изначально и до 2020 года являлся Вячеслав Шуленин, экс-подчиненный мэра Москвы Сергея Собянина. С 2017 года он являлся заместителем руководителя аппарата мэра и правительства столицы. В 2019 году Шуленин занял пост заместителя председателя Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». В этой должности он отвечал за взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, в том числе по вопросам развития городской экономики и внедрения электронных сервисов.
Дмитрий Шаповал занимал пост министра строительства и архитектуры Пермского края с 2012 года по март 2013 года. Весной 2013 года он стал фигурантом доследственной проверки. Силовиков заинтересовали обстоятельства трудовой деятельности его помощника Юрия Артамонова, который формально был трудоустроен в Пермском агентстве ипотечного жилищного кредитования (ПАИЖК). Также ПАИЖК якобы оплачивало и аренду квартиры для господина Шаповала. В итоге следственными органами СУ СКР по Пермскому краю в возбуждении уголовного дела было отказано. В июле 2013 года господин Шаповал трудоустроился в правительство ХМАО, где занимал пост заместителя губернатора и занимался вопросами региональной инфраструктуры.