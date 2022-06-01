В Перми возобновилось движение электричек от Левшино до Гайвы

В Перми с сегодняшнего дня, 1 июня, возобновлено движение электричек от станции Кабельной до Левшино. Ранее оно было прекращено из-за открытия двухполосного движения транспорта через плотину КамГЭС, где сейчас проводится ремонт. Как сообщает АО «Пермская пригородная компания» в социальных сетях, после мониторинга пассажиропотока исключены рейсы №6053 «Левшино — Кабельная» отправлением из Левшино в 6:11 и №6066 «Кабельная — Левшино» отправлением их Кабельной в 19:13.