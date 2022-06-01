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Posted 1 июня 2022, 04:15

Published 1 июня 2022, 04:15

Modified 24 декабря 2024, 18:38

Updated 24 декабря 2024, 18:38

В Перми возобновилось движение электричек от Левшино до Гайвы

1 июня 2022, 04:15
Сюжет
Пермская езда
Электропоезда временно перестали ходить из-за ремонта дороги через плотину КамГЭС,

В Перми с сегодняшнего дня, 1 июня, возобновлено движение электричек от станции Кабельной до Левшино. Ранее оно было прекращено из-за открытия двухполосного движения транспорта через плотину КамГЭС, где сейчас проводится ремонт. Как сообщает АО «Пермская пригородная компания» в социальных сетях, после мониторинга пассажиропотока исключены рейсы №6053 «Левшино — Кабельная» отправлением из Левшино в 6:11 и №6066 «Кабельная — Левшино» отправлением их Кабельной в 19:13.

Расписание движения электричек продолжают корректировать. Помимо этого, с 1 июня отменяются следующие поезда:

  • № 6124 Пермь-2 — Левшино, отправлением с Перми-2 в 11:59;
  • № 6134 Пермь-2 — Левшино, отправлением с Перми-2 в 22:00;
  • № 6129 Левшино-Пермь-2, отправлением с Левшино в 12:39;
  • № 6135 Левшино — Пермь-2, отправлением с Левшино в 20:46.
#Авто#Пермская езда
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