Ласточка с воздухом. Из-за неудобных остановок и расписания в кольцевой электричке мало пассажиров

Posted 3 июня 2022,, 02:00
Published 3 июня 2022,, 02:00
Modified 20 ноября, 09:19
Updated 20 ноября, 09:19
В новенькую «Ласточку» мы с фотографом садимся в 9 утра вторника. Обычный день обычной недели. Едем «по часовой стрелке»: Пермь II, Сортировочная, Кабельная (Гайва), Лёвшино и в город со всеми остановками. Время в пути — 1 час 20 минут. Цена поездки — 32 рубля, как в автобусе.
Выбор рейсов не богат, кроме 9-часовой есть только одна «утренняя кольцевая» — около 7 утра. Но она в другую сторону: идет от Перми II по нашему берегу до Левшино, а потом переезжает через Каму. Так что наш рейс, вроде бы самый подходящий, чтобы собрать людей и доставить в Пермь.
В 9 утра на улицах города час пик — все едут на работу. Но электричка практически пуста. Кроме нас двоих, в новенькой «Ласточке» четыре пассажира и два кондуктора… Удивленно переглядываемся с фотографом. Разве так должно выглядеть «пермское метро» в будний день? На Сортировочной так же пусто. На станции Кабельная, которую срочно открыли 17 мая, чтобы облегчить жизнь жителям Гайвы, в поезд заходят примерно два десятка человек. Еще столько же присоединяются на Левшино. Единицы присоединяются по пути. В итоге поезд на станциях Пермь I и Пермь II покидают примерно 40–50 человек. Всего же мы субъективно насчитали не больше 70 пассажиров за всю поездку. Это означает, что предположительно самый востребованный рейс кольцевой электрички ходит почти пустой. Почему?
Сейчас в расписании кольцевого маршрута 6 рейсов: три — «по часовой стрелке» (в 9.01, 16.47 и 18.10) и три — «против» (в 6.27, 15.11 и 20.58).
По общему пассажиропотоку города понятно, что утром основная масса движется из Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов в центр. Не требуется компьютерный анализ, чтобы понять, что для этих пассажиров более всего удобна электричка «по часовой». Этот рейс собирает людей на Гайве и в дальних районах города, и они постепенно выходят по мере приближения к центру.
Но чаще всего людям нужно на работу к 8.30–9 часам. Грубо говоря, когда мы садились в «Ласточку» на Перми II, большинство потенциальных пассажиров уже подъехали к своей работе. А значит, самый ранний рейс для них не подходит, им нужно сесть на час-два раньше.
«Мне было бы удобно садиться на Кабельной где-то в 7.30. Тогда я нормально доезжаю до Перми I и к 9 буду на работе. А с таким расписанием „кольцевая“ не удобна ни мне, ни жене», — пояснил журналисту Porperm.ru житель Гайвы.
В это время есть рейс, но он идет в другую сторону. Кого он повезет? Этот маршрут подходит тем, кто едет в дальние микрорайоны Перми после ночных смен. Садиться на него, чтобы в 7.47 выйти на Перми II и продолжить путь к работе? Это подходит для меньшинства.
Ровно такая же история и с вечерними рейсами. Их так и хочется поменять с утренними, чтобы пермяков «с работы» забирал 6-часовой рейс, а поздний, наоборот, возвращал обратно из гостей.
Подчеркнем, вышеприведенные заключения сделаны на базе традиционного пассажиропотока города и могут не совпадать с выводами аналитиков. На вопросы редакции о пассажиропотоке кольцевых электричек в Пермской пригородной компании потребовали официального запроса и недельного срока на подготовку ответа.
Отметим другие странности маршрута. Электричка после проезда КамГЭСа сначала идет мимо станции «КамГЭС» до Левшино. Там поезд меняет ветку, перемещается на Горнозаводское направление, возвращается к пропущенной остановке и едет в город. Конечно, это потери времени. Еще на презентации проекта заявлялось, что для полноценной работы «кольца» нужно сделать две так называемые «скобы» — соединить существующие участки магистрали в районе Молодежной и Перми Сортировочной.
Руководитель Свердловской железной дороги Иван Колесников так описывал оптимальный режим работы «кольца»: «По центральному кольцу тесты показали время поездки 1 час 5 минут. Постараемся сократить это время до 60 минут. При четырех поездах на линии это даст частоту прохождения одного поезда через остановки в 30 минут».
Этот этап вместе со строительством пяти остановок предполагается реализовать до 2023 года.
Отметим, что уже сейчас видно — не хватает платформы «Блочная». Она облегчит жизнь студентам и преподавателям ПНИПУ, поскольку комплекс вуза находится совсем недалеко и, конечно, загрузит электричку.
По-прежнему актуально главное — чтобы электрички не остались в вакууме, их надо грамотно соединить с действующей транспортной и дорожной сетью Перми.
На Гайве на период ремонта КамГЭС изменили автобусные маршруты, чтобы доставлять пассажиров к электричкам. Но это пока единичный пример, к тому же, временный. Когда уберут эти адаптированные маршруты, редкий физкультурник обрадуется дистанции от Кабельной до автобуса: 450 метров до внутренних автобусов и километр до трассы.
Другой пример: от станции Лёвшино до автобусов нужно идти от 350 до 700 метров.
Получается, что впереди еще очень большая работа. На каждой станции надо организовать перехватывающие парковки. Перетащить остановки автобусов вплотную к станциям — там, где это возможно. Там, где остановки «не двигаются», понадобятся переходы для пассажиров. В микрорайонах — дополнительные внутренние маршруты шаттлов, привязанные к расписанию «Ласточек», если не хватит действующих автобусов. Да и просто нужно сформировать привычку пермяков к электричкам.
И напоследок забавная деталь. Многие пассажиры еще не поняли принцип новых поездов: «Кнопку нажал — дверь открылась». Люди по-прежнему ждут общего выдоха пневматики и лязга дверей. Картину, когда пассажиры сначала долго ждут, а потом спешно бегут к другому выходу, мы за нашу поездку видели несколько раз. Может, есть смысл делать объявления, хотя бы первое время?
На сегодня понятны плюсы и минусы кольцевых электричек. Плюсы: комфортные составы, отличная цена, жесткое расписание, ну, и пейзажи за окном… Минусы: странное расписание, недостаток остановок, плохая интеграция с автобусами. Все минусы пока относятся к «проблемам начального периода», то есть корректируются.
Отметим, в 2021 году на субсидии пригородных перевозок бюджет Пермского края потратил 517 млн руб. Предварительные планы на 2022 год оценивались в 702,4 млн рублей. Кроме того, бюджет и «РЖД» планируют вложить по 293 млн рублей в строительство высоких платформ на станциях.