Ласточка с воздухом. Из-за неудобных остановок и расписания в кольцевой электричке мало пассажиров

По-прежнему актуально главное — чтобы электрички не остались в вакууме, их надо грамотно соединить с действующей транспортной и дорожной сетью Перми.

На Гайве на период ремонта КамГЭС изменили автобусные маршруты, чтобы доставлять пассажиров к электричкам. Но это пока единичный пример, к тому же, временный. Когда уберут эти адаптированные маршруты, редкий физкультурник обрадуется дистанции от Кабельной до автобуса: 450 метров до внутренних автобусов и километр до трассы.

Другой пример: от станции Лёвшино до автобусов нужно идти от 350 до 700 метров.

Получается, что впереди еще очень большая работа. На каждой станции надо организовать перехватывающие парковки. Перетащить остановки автобусов вплотную к станциям — там, где это возможно. Там, где остановки «не двигаются», понадобятся переходы для пассажиров. В микрорайонах — дополнительные внутренние маршруты шаттлов, привязанные к расписанию «Ласточек», если не хватит действующих автобусов. Да и просто нужно сформировать привычку пермяков к электричкам.