Неправительственное решение. Самое интересное в арбитражных делах мая

Posted 6 июня 2022, 02:30
Published 6 июня 2022, 02:30
Modified 24 декабря 2024, 18:36
Updated 24 декабря 2024, 18:36
11 мая 2022 года Арбитражный суд Пермского края вынес судьбоносное решение для «Соликамского магниевого завода». Был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ об отмене итогов приватизации предприятия. Генпрокуратура требовала изъять в пользу государства акции ОАО «Соликамский магниевый завод» у нескольких собственников — Петра Кондрашева, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина. Их общая доля составляет 89,5% акций по номинальной стоимости 0,25 рубля. Часть сделок по покупке акций СМЗ в 2020 году была признана незаконной по требованию Федеральной антимонопольной службы.
Сейчас апелляционный суд продолжает рассматривать жалобы участников процесса, только что одному из членов совета директоров — Александру Лемягову было отказано в требовании о вступлении в дело в качестве третьего лица. 31 мая в суд поступила подобная жалоба от некой Ольги Романовой. Мажоритарные акционеры Кондрашев, Пестриков, Кирпичев и Старостин изъятие у них акций пока не оспаривали.
Но самое интересное в судебном решении — подробно описанная процедура приватизации СМЗ. Подобные документы рискуют войти в учебники как экономического права, там и новейшей истории. Например, в момент приватизации в 1992 году уставный капитал завода составлял 99,568 млн рублей, а на 31 декабря 2013 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», он был 99,6 тыс. рублей.
До 1991 года государственное предприятие «Соликамский магниевый завод» находилось в федеральной собственности. На конференции трудового коллектива 11 ноября 1991-го принято решение о подаче заявки на приватизацию завода с переходом в акционерное общество открытого типа. В октябре 1992-го комитет по управлению имуществом Пермской области принял устав АО «Соликамский магниевый завод» и план его приватизации, и уже в ноябре АО было учреждено. Финуправление администрации региона зарегистрировало 99 568 акций АО «Соликамский магниевый завод» номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. В декабре 50 780 (51%) штук было распределено по закрытой подписке среди работников предприятия.
Оставшиеся акции в количестве 48 788 штук (49%) были переданы комитетом по управлению имуществом в Фонд имущества Пермской области. В 1993 году номинальная стоимость акций сократилась в четыре раза, до 250 рублей, а их число увеличили до 398 272. После чего было продано еще 111 980 (28,11%). Тогда же в пользу ОАО «Соликамский магниевый завод» из областной собственности было отчуждено 3516 акций названного общества.
В 1994 году ОАО «Соликамский магниевый завод» в собственность Пермскому областному Фонду имущества передало пакет обыкновенных акций общества на сумму 1,480 млн рублей в обмен на акции АО «Ритм» (научно-исследовательский институт титана и магния в Березниках). Тогда же сотрудникам продали еще 5% акций, и тогда же у предприятия появился первый зарубежный акционер — швейцарская компания Minmet Financing Company, купившая 59 744 акции (15%).
По мнению Генпрокуратуры, в 1992–1996 годах произошло отчуждение акций АО «Соликамский магниевый завод», преобразованного из государственного предприятия. Имущество выбыло из собственности Российской Федерации помимо ее воли, с нарушением действующего в период приватизации законодательства. Закон на тот момент запрещал приватизировать предприятия по переработке руд радиоактивных и редкоземельных элементов — компания является стратегической.
Этих подробностей уже нет в судебном решении, но они в результате привели к тому, что акции СМЗ были сконцентрированы у Петра Кондрашева, на сегодня резидента Австрии. В 2000 году у СМЗ появились американские инвесторы — контроль над предприятием получил Russia Growth Fund (RGF), которого представлял Марк Лиснянски. Среди совладельцев фонда был российский шахматист Гарри Каспаров (в 2022-м признан иноагентом). RGF скупал акции по цене 400–500 рублей за одну обыкновенную акцию номиналом 25 копеек. В конце кампании по скупке ценных бумаг СМЗ стоимость одной акции доходила и до 130 долларов.
В 2001 году иностранные компании начали конфликтовать в борьбе за рынок российского титана, принимала в этом участие и украинская финансово-производственная группа «Созидание».
В период приватизации и появления иностранных инвесторов в управлении СМЗ Кондрашев вел процесс приватизации «Сильвинита», которым руководил. В 2010 году контроль над соликамским калийным предприятием получили Зелимхан Муцоев и Анатолий Скуров — партнеры Сулеймана Керимова. Примерно тогда же под контроль Nafta Moskva попал СМЗ. Интересно, что в 2014 году акции завода оказывались в собственности компании «ВИТУС Профит» (входила в группу ИК «ВИТУС»), приобретавшей их у работников предприятия.
В 2014 году кипрские компании Slontecco, Volesko и Fullcircle приобрели в общей сложности 57,4% акций СМЗ у зарегистрированных на Кипре структур Сулеймана Керимова. Кредит для сделки под залог этих акций предоставила Prenston Enterprise Ltd, ее бенефициар — Петр Кондрашев. В 2016 году произошла следующая серия сделок, в ходе которых акции от трех кипрских компаний перешли физлицам — Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Сергею Кирпичеву (8,4%, его доля в СМЗ в целом — 15,45%). В материалах дела указывается, что сделки по приобретению акций Кирпичев, Старостин и Кондрашев завершили в 2016 году, а Игорь Пестриков — в 2015-м.
Процесс возвращения СМЗ государству начался в 2020 году, в 2021-м по обращению ФАС России группа Кондрашева утратила право голоса по принадлежащим им 65% акций. Антимонопольная служба указала, что в 2014 году покупатели нарушили требования закона об иностранных инвестициях, и оспорила сделку. СМЗ — стратегическое предприятие, и закон обязывает зарубежных инвесторов запрашивать согласие правительственной комиссии на приобретение контрольного пакета.
Австрийский резидент Петр Кондрашев обжаловал решение о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам Экопромбанка. Семнадцатый апелляционный арбитражный суд начнет рассмотрение вопроса 11 июля. В качестве третьих лиц к делу привлечены бывшие топ-менеджеры банка Андрей Туев, Алексей Лихачев, Татьяна Мазука и Вадим Манин. По решению суда из реестра кредиторов должны быть исключены требования Кондрашева, его дочери Лидии Поповцевой, а также ООО «Минерал Групп», фигурировавшего в арбитражных делах о национализации СМЗ и Ловозерского ГОК, принадлежавших Петру Кондрашеву.
Ранее по делу о банкротстве пермского Экопромбанка суд признал наличие оснований для привлечения Кондрашева к субсидиарной ответственности по обязательствам банка. Потенциальная сумма субсидиарной ответственности составляет 4,1 млрд рублей, указало «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в официальном сообщении. Размер обязательств Кондрашева суд будет определять уже после завершения расчетов с кредиторами. Ранее он не смог оспорить решение Арбитражного суда Пермского края о наложении ареста на его денежные средства и имущество в пределах 4 млрд 133,3 млн рублей, в том числе на квартиру в Соликамске.
Кроме того, по делу о банкротстве совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина суд запретил проводить регистрационные действия с гостевым домом в поселке Лукоморье, который Нелюбин подарил своей супруге Венере Нелюбиной. Законность договора дарения оспаривает Михаил Потапов — один из кредиторов банка, информация опубликована в картотеке арбитражных дел. В октябре 2021 года он получил права требования к Нелюбину, ранее принадлежавшие бывшему председателю наблюдательного совета АО АКБ «Экопромбанк» Сергею Макарову. Согласно реестру, размер требований кредиторов к Нелюбину составляет 2 млрд 846,2 млн рублей. Требования Потапова составляют 14,01% от общего размера требований кредиторов и находятся в третьей очереди.
Арбитражный суд Уральского округа 31 мая оставил постановление Семнадцатого апелляционного суда о прекращении банкротства пермского Проинвестбанка без изменения, а кассационную жалобу Центробанка России — без удовлетворения, информация опубликована в картотеке дел. Ранее суд прекратил дело о несостоятельности Проинвестбанка и указал на необходимость принудительной ликвидации.
В конце апреля Банк России обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском о принудительной ликвидации АО «Профессиональный инвестиционный банк». Ранее в банке была введена процедура банкротства. После того как Cемнaдцaтый apбитpaжный апелляционный суд 15 марта отменил решение о назначении для банка процедуры конкурсного производства, 29 марта Центробанк назначил «Проинвесту» временную администрацию — до назначения ликвидатора финорганизации. Функции временной администрации также были возложены на АСВ.
Интересная деталь. В 2013 году собственники уже упоминавшегося в этом обзоре ИК «Витус» — братья Алексей и Сергей Черновы продали 59,9% долей в ИК трем физическим лицам: председателю правления Проинвестбанка Эдуарду Хайруллину, генеральному директору ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрию Пищальникову и директору ООО «Атрос груп» Антону Королику. В 2014 году, как сказано выше, инвестиционная группа приобретала акции «Соликамского магниевого завода». Инвестиционная группа являлась номинальным держателем акций Проинвестбанка, совладелец «Витуса» Сергей Бровцев ранее являлся членом совета директоров банка.
Дело о законности покупки Товарного двора в собственность Пермского края продолжат рассматривать 23 июня. До этой даты состоится рассмотрение ходатайства привлеченной к процессу экспертной организации — «Российского федерального центра судебной экспертизы» при Минюсте РФ о предоставлении документов и извещении участников дела о натурном осмотре. В связи с этим срок проведения экспертизы по делу был продлен, ее делают эксперты, предложенные АО «РЖД». Эксперты должны рассчитать стоимость изъятия участков для государственных нужд, размер убытков, причиненных РЖД из-за сноса останков Товарного двора, а также упущенной выгоды. Изначально срок исследования назначался до 25 мая этого года, до завершения экспертизы суд объявил перерыв в процессе.
Прокуратура напомнила участникам процесса, что в материалы дела до сих пор не представлены документальные подтверждения несения убытков ОАО «РЖД». Представители ответчика сообщили, что не располагают информацией о том, какую бы прибыль ОАО «РЖД» могло извлечь. В заседаниях на первом витке рассмотрения юристы РЖД несколько раз говорили о том, что иск рассматривается настолько длительно, что компания могла бы за этот период получить прибыль от использования участков.
Иск о законности сделки за 798 млн рублей между региональными властями и ОАО «РЖД» в июне 2020 года подала Прокуратура Пермского края, в апреле 2021 года ей было отказано в требованиях. Первое решение надзорный орган оспорил. 22 февраля, после возвращения требований прокуратуры на новое рассмотрение, суд снял с Товарного двора назначенные по ходатайству АО «РЖД» обеспечительные меры, согласно которым было запрещено производить любые действия, в том числе проектирование объектов, которые планируют построить на этой земле.
25 мая мэрия Перми в лице департамента земельных отношений (ДЗО) смогла в арбитражном суде взыскать с Пермского Епархиального управления христиан веры евангельской пятидесятников, более известной как «Новый Завет», деньги за неосновательное обогащение. Долг, как считают в мэрии, возник из-за того, что евангелисты не оплачивали пользование земельным участком под ДК им. Ленина с 1 марта 2018-го по 28 февраля 2021 года. Иск администрации частично удовлетворен.
Мэрия в лице ДЗО требовала 11,88 млн рублей. Основная часть долга составляет 10,62 млн рублей, проценты за пользование чужими деньгами — 1,26 млн рублей. Иск мэрии удовлетворен полностью — в части размера взыскания задолженности. В удовлетворении требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами до момента фактического исполнения обязательств судом отказано как поданного преждевременно.
Как пояснили журналисту Properm.ru в ДЗО, «с 1 апреля 2022 года введен мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов. Пока он действует, суды, по аналогии с 2020 годом, исходя из позиции Верховного суда РФ, отказывают в начислении финансовых санкций на неисполнение денежных обязательств. Основные требования ДЗО были удовлетворены в полном объеме. Было отказано в начислении финансовых санкций за неисполнение денежных обязательств в период действия моратория». После окончания моратория такие санкции могут быть заявлены, полагают в мэрии.
ДК им. Ленина с 2005 года находится под управлением христиан веры евангельской (был выкуплен у «Мотовилихинских заводов»). В 2012 году экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявлял о планах вернуть здание городу, но дальше слов дело не сдвинулось. В апреле 2021 года мэрия вернулась к переговорам о возвращении здания ДК, но «Новый Завет» запросил цену в десятки раз больше цены приобретения в 50 млн рублей, и переговоры были остановлены.