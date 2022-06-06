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Posted 6 июня 2022, 02:30

Published 6 июня 2022, 02:30

Modified 24 декабря 2024, 18:36

Updated 24 декабря 2024, 18:36

Неправительственное решение. Самое интересное в арбитражных делах мая

Неправительственное решение. Самое интересное в арбитражных делах мая

6 июня 2022, 02:30
Ольга Седурина
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
В мае в арбитражном суде Пермского края решилась судьба «Соликамского магниевого завода», были отменены итоги состоявшейся еще в прошлом веке приватизации предприятия. Одновременно с тем уже бывший его владелец Петр Кондрашев начал оспаривать решение о привлечении его к субсидиарной ответственности за долги «Экопромбанка». История перехода СМЗ под контроль иностранных офшоров, продление срока экспертизы по делу Товарного двора — в традиционном обзоре Properm.ru.

Правительство не решало

11 мая 2022 года Арбитражный суд Пермского края вынес судьбоносное решение для «Соликамского магниевого завода». Был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ об отмене итогов приватизации предприятия. Генпрокуратура требовала изъять в пользу государства акции ОАО «Соликамский магниевый завод» у нескольких собственников — Петра Кондрашева, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина. Их общая доля составляет 89,5% акций по номинальной стоимости 0,25 рубля. Часть сделок по покупке акций СМЗ в 2020 году была признана незаконной по требованию Федеральной антимонопольной службы.

Сейчас апелляционный суд продолжает рассматривать жалобы участников процесса, только что одному из членов совета директоров — Александру Лемягову было отказано в требовании о вступлении в дело в качестве третьего лица. 31 мая в суд поступила подобная жалоба от некой Ольги Романовой. Мажоритарные акционеры Кондрашев, Пестриков, Кирпичев и Старостин изъятие у них акций пока не оспаривали.

Но самое интересное в судебном решении — подробно описанная процедура приватизации СМЗ. Подобные документы рискуют войти в учебники как экономического права, там и новейшей истории. Например, в момент приватизации в 1992 году уставный капитал завода составлял 99,568 млн рублей, а на 31 декабря 2013 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», он был 99,6 тыс. рублей.

До 1991 года государственное предприятие «Соликамский магниевый завод» находилось в федеральной собственности. На конференции трудового коллектива 11 ноября 1991-го принято решение о подаче заявки на приватизацию завода с переходом в акционерное общество открытого типа. В октябре 1992-го комитет по управлению имуществом Пермской области принял устав АО «Соликамский магниевый завод» и план его приватизации, и уже в ноябре АО было учреждено. Финуправление администрации региона зарегистрировало 99 568 акций АО «Соликамский магниевый завод» номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. В декабре 50 780 (51%) штук было распределено по закрытой подписке среди работников предприятия.

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Оставшиеся акции в количестве 48 788 штук (49%) были переданы комитетом по управлению имуществом в Фонд имущества Пермской области. В 1993 году номинальная стоимость акций сократилась в четыре раза, до 250 рублей, а их число увеличили до 398 272. После чего было продано еще 111 980 (28,11%). Тогда же в пользу ОАО «Соликамский магниевый завод» из областной собственности было отчуждено 3516 акций названного общества.

В 1994 году ОАО «Соликамский магниевый завод» в собственность Пермскому областному Фонду имущества передало пакет обыкновенных акций общества на сумму 1,480 млн рублей в обмен на акции АО «Ритм» (научно-исследовательский институт титана и магния в Березниках). Тогда же сотрудникам продали еще 5% акций, и тогда же у предприятия появился первый зарубежный акционер — швейцарская компания Minmet Financing Company, купившая 59 744 акции (15%).

По мнению Генпрокуратуры, в 1992–1996 годах произошло отчуждение акций АО «Соликамский магниевый завод», преобразованного из государственного предприятия. Имущество выбыло из собственности Российской Федерации помимо ее воли, с нарушением действующего в период приватизации законодательства. Закон на тот момент запрещал приватизировать предприятия по переработке руд радиоактивных и редкоземельных элементов — компания является стратегической.

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Этих подробностей уже нет в судебном решении, но они в результате привели к тому, что акции СМЗ были сконцентрированы у Петра Кондрашева, на сегодня резидента Австрии. В 2000 году у СМЗ появились американские инвесторы — контроль над предприятием получил Russia Growth Fund (RGF), которого представлял Марк Лиснянски. Среди совладельцев фонда был российский шахматист Гарри Каспаров (в 2022-м признан иноагентом). RGF скупал акции по цене 400–500 рублей за одну обыкновенную акцию номиналом 25 копеек. В конце кампании по скупке ценных бумаг СМЗ стоимость одной акции доходила и до 130 долларов.

В 2001 году иностранные компании начали конфликтовать в борьбе за рынок российского титана, принимала в этом участие и украинская финансово-производственная группа «Созидание».
В период приватизации и появления иностранных инвесторов в управлении СМЗ Кондрашев вел процесс приватизации «Сильвинита», которым руководил. В 2010 году контроль над соликамским калийным предприятием получили Зелимхан Муцоев и Анатолий Скуров — партнеры Сулеймана Керимова. Примерно тогда же под контроль Nafta Moskva попал СМЗ. Интересно, что в 2014 году акции завода оказывались в собственности компании «ВИТУС Профит» (входила в группу ИК «ВИТУС»), приобретавшей их у работников предприятия.

В 2014 году кипрские компании Slontecco, Volesko и Fullcircle приобрели в общей сложности 57,4% акций СМЗ у зарегистрированных на Кипре структур Сулеймана Керимова. Кредит для сделки под залог этих акций предоставила Prenston Enterprise Ltd, ее бенефициар — Петр Кондрашев. В 2016 году произошла следующая серия сделок, в ходе которых акции от трех кипрских компаний перешли физлицам — Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Сергею Кирпичеву (8,4%, его доля в СМЗ в целом — 15,45%). В материалах дела указывается, что сделки по приобретению акций Кирпичев, Старостин и Кондрашев завершили в 2016 году, а Игорь Пестриков — в 2015-м.

Процесс возвращения СМЗ государству начался в 2020 году, в 2021-м по обращению ФАС России группа Кондрашева утратила право голоса по принадлежащим им 65% акций. Антимонопольная служба указала, что в 2014 году покупатели нарушили требования закона об иностранных инвестициях, и оспорила сделку. СМЗ — стратегическое предприятие, и закон обязывает зарубежных инвесторов запрашивать согласие правительственной комиссии на приобретение контрольного пакета.

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Экопромбанк. И это все о нем

Австрийский резидент Петр Кондрашев обжаловал решение о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам Экопромбанка. Семнадцатый апелляционный арбитражный суд начнет рассмотрение вопроса 11 июля. В качестве третьих лиц к делу привлечены бывшие топ-менеджеры банка Андрей Туев, Алексей Лихачев, Татьяна Мазука и Вадим Манин. По решению суда из реестра кредиторов должны быть исключены требования Кондрашева, его дочери Лидии Поповцевой, а также ООО «Минерал Групп», фигурировавшего в арбитражных делах о национализации СМЗ и Ловозерского ГОК, принадлежавших Петру Кондрашеву.

Ранее по делу о банкротстве пермского Экопромбанка суд признал наличие оснований для привлечения Кондрашева к субсидиарной ответственности по обязательствам банка. Потенциальная сумма субсидиарной ответственности составляет 4,1 млрд рублей, указало «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в официальном сообщении. Размер обязательств Кондрашева суд будет определять уже после завершения расчетов с кредиторами. Ранее он не смог оспорить решение Арбитражного суда Пермского края о наложении ареста на его денежные средства и имущество в пределах 4 млрд 133,3 млн рублей, в том числе на квартиру в Соликамске.

Кроме того, по делу о банкротстве совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина суд запретил проводить регистрационные действия с гостевым домом в поселке Лукоморье, который Нелюбин подарил своей супруге Венере Нелюбиной. Законность договора дарения оспаривает Михаил Потапов — один из кредиторов банка, информация опубликована в картотеке арбитражных дел. В октябре 2021 года он получил права требования к Нелюбину, ранее принадлежавшие бывшему председателю наблюдательного совета АО АКБ «Экопромбанк» Сергею Макарову. Согласно реестру, размер требований кредиторов к Нелюбину составляет 2 млрд 846,2 млн рублей. Требования Потапова составляют 14,01% от общего размера требований кредиторов и находятся в третьей очереди.

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Проинвестбанк расстался с банкротством

Арбитражный суд Уральского округа 31 мая оставил постановление Семнадцатого апелляционного суда о прекращении банкротства пермского Проинвестбанка без изменения, а кассационную жалобу Центробанка России — без удовлетворения, информация опубликована в картотеке дел. Ранее суд прекратил дело о несостоятельности Проинвестбанка и указал на необходимость принудительной ликвидации.

В конце апреля Банк России обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском о принудительной ликвидации АО «Профессиональный инвестиционный банк». Ранее в банке была введена процедура банкротства. После того как Cемнaдцaтый apбитpaжный апелляционный суд 15 марта отменил решение о назначении для банка процедуры конкурсного производства, 29 марта Центробанк назначил «Проинвесту» временную администрацию — до назначения ликвидатора финорганизации. Функции временной администрации также были возложены на АСВ.

Интересная деталь. В 2013 году собственники уже упоминавшегося в этом обзоре ИК «Витус» — братья Алексей и Сергей Черновы продали 59,9% долей в ИК трем физическим лицам: председателю правления Проинвестбанка Эдуарду Хайруллину, генеральному директору ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрию Пищальникову и директору ООО «Атрос груп» Антону Королику. В 2014 году, как сказано выше, инвестиционная группа приобретала акции «Соликамского магниевого завода». Инвестиционная группа являлась номинальным держателем акций Проинвестбанка, совладелец «Витуса» Сергей Бровцев ранее являлся членом совета директоров банка.

Экспертная затяжная

Дело о законности покупки Товарного двора в собственность Пермского края продолжат рассматривать 23 июня. До этой даты состоится рассмотрение ходатайства привлеченной к процессу экспертной организации — «Российского федерального центра судебной экспертизы» при Минюсте РФ о предоставлении документов и извещении участников дела о натурном осмотре. В связи с этим срок проведения экспертизы по делу был продлен, ее делают эксперты, предложенные АО «РЖД». Эксперты должны рассчитать стоимость изъятия участков для государственных нужд, размер убытков, причиненных РЖД из-за сноса останков Товарного двора, а также упущенной выгоды. Изначально срок исследования назначался до 25 мая этого года, до завершения экспертизы суд объявил перерыв в процессе.

Прокуратура напомнила участникам процесса, что в материалы дела до сих пор не представлены документальные подтверждения несения убытков ОАО «РЖД». Представители ответчика сообщили, что не располагают информацией о том, какую бы прибыль ОАО «РЖД» могло извлечь. В заседаниях на первом витке рассмотрения юристы РЖД несколько раз говорили о том, что иск рассматривается настолько длительно, что компания могла бы за этот период получить прибыль от использования участков.

Иск о законности сделки за 798 млн рублей между региональными властями и ОАО «РЖД» в июне 2020 года подала Прокуратура Пермского края, в апреле 2021 года ей было отказано в требованиях. Первое решение надзорный орган оспорил. 22 февраля, после возвращения требований прокуратуры на новое рассмотрение, суд снял с Товарного двора назначенные по ходатайству АО «РЖД» обеспечительные меры, согласно которым было запрещено производить любые действия, в том числе проектирование объектов, которые планируют построить на этой земле.

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Беззаветная земля

25 мая мэрия Перми в лице департамента земельных отношений (ДЗО) смогла в арбитражном суде взыскать с Пермского Епархиального управления христиан веры евангельской пятидесятников, более известной как «Новый Завет», деньги за неосновательное обогащение. Долг, как считают в мэрии, возник из-за того, что евангелисты не оплачивали пользование земельным участком под ДК им. Ленина с 1 марта 2018-го по 28 февраля 2021 года. Иск администрации частично удовлетворен.

Мэрия в лице ДЗО требовала 11,88 млн рублей. Основная часть долга составляет 10,62 млн рублей, проценты за пользование чужими деньгами — 1,26 млн рублей. Иск мэрии удовлетворен полностью — в части размера взыскания задолженности. В удовлетворении требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами до момента фактического исполнения обязательств судом отказано как поданного преждевременно.

Как пояснили журналисту Properm.ru в ДЗО, «с 1 апреля 2022 года введен мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов. Пока он действует, суды, по аналогии с 2020 годом, исходя из позиции Верховного суда РФ, отказывают в начислении финансовых санкций на неисполнение денежных обязательств. Основные требования ДЗО были удовлетворены в полном объеме. Было отказано в начислении финансовых санкций за неисполнение денежных обязательств в период действия моратория». После окончания моратория такие санкции могут быть заявлены, полагают в мэрии.

ДК им. Ленина с 2005 года находится под управлением христиан веры евангельской (был выкуплен у «Мотовилихинских заводов»). В 2012 году экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявлял о планах вернуть здание городу, но дальше слов дело не сдвинулось. В апреле 2021 года мэрия вернулась к переговорам о возвращении здания ДК, но «Новый Завет» запросил цену в десятки раз больше цены приобретения в 50 млн рублей, и переговоры были остановлены.

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#Спецпроекты#Мнения#Бизнес#Банкротство
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