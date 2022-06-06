Неправительственное решение. Самое интересное в арбитражных делах мая

Этих подробностей уже нет в судебном решении, но они в результате привели к тому, что акции СМЗ были сконцентрированы у Петра Кондрашева, на сегодня резидента Австрии. В 2000 году у СМЗ появились американские инвесторы — контроль над предприятием получил Russia Growth Fund (RGF), которого представлял Марк Лиснянски. Среди совладельцев фонда был российский шахматист Гарри Каспаров (в 2022-м признан иноагентом). RGF скупал акции по цене 400–500 рублей за одну обыкновенную акцию номиналом 25 копеек. В конце кампании по скупке ценных бумаг СМЗ стоимость одной акции доходила и до 130 долларов.