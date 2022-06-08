В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ*

Posted 8 июня 2022,, 11:18
Published 8 июня 2022,, 11:18
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Похожая статья КоАП уже действует, но по ней наказывают лишь за пропаганду среди детей.
В пояснительной записке сказано, что у законопроекта нет цели запретить или официально порицать нетрадиционные отношения, он не препятствует беспристрастному публичному обсуждению вопросов правового статуса ЛГБТ.
Законопроект предполагает штраф для граждан 40–50 тыс. рублей, для должностных лиц — 100–500 тыс. рублей, для юрлиц — 1–5 млн рублей. За пропаганду в интернете или СМИ штраф для граждан 100–500 тыс. рублей, для должностных лиц от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юрлиц — до 10 млн рублей. Иностранцев или людей без гражданства помимо штрафов предлагают арестовывать и выдворять из страны.
* Движение признано экстремистским в России.