В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ*

Законопроект предполагает штраф для граждан 40–50 тыс. рублей, для должностных лиц — 100–500 тыс. рублей, для юрлиц — 1–5 млн рублей. За пропаганду в интернете или СМИ штраф для граждан 100–500 тыс. рублей, для должностных лиц от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юрлиц — до 10 млн рублей. Иностранцев или людей без гражданства помимо штрафов предлагают арестовывать и выдворять из страны.