Студентам ПГНИУ пригрозили отчислением из-за публикации видео про отношение к ЛГБТ*

Posted 17 июня 2022,, 11:19
Published 17 июня 2022,, 11:19
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Студентам ПГНИУ пригрозили отчислением из-за опроса об отношении к представителям ЛГБТ, проведенного на территории университета. Видео было опубликовано в сообществе «Ё-медиа», однако позже было удалено. Ролик записывали студенты вуза, а сама группа никак юридически не связана с университетом, однако студентов, связанных с сообществом, вызвали к проректору по молодежной политике Елене Малковой после публикации ролика, пишет 59.ru.
Студентам сообщили, что университет получил консультацию от Минюста. В министерстве якобы заявили, что ролик содержит нарушения КоАП о пропаганде нетрадиционных отношений и федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». При этом в видео была маркировка 18+, а также уточнение, что все опрошенные старше 18 лет.
Несмотря на это студентов заставили писать объяснительные и заявили, что такой ролик — «прямая заявка на отчисление из университета».
Сейчас в РФ действует только закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. При этом в Госдуму в начале июня внесли законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и среди взрослых.
UPD. Позднее в пресс-службе ПГНИУ сообщили: «Пермский университет всегда и теперь придерживается принципов открытости, важности научной дискуссии и обсуждения в академической среде актуальной повестки. В то же время, мы соблюдаем законодательство РФ, и по этой причине рекомендовали студентам ограничить доступ к ресурсу».
* Движение признано экстремистским в России.