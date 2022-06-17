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Posted 17 июня 2022,, 11:19

Published 17 июня 2022,, 11:19

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Студентам ПГНИУ пригрозили отчислением из-за публикации видео про отношение к ЛГБТ*

Студентам ПГНИУ пригрозили отчислением из-за публикации видео про отношение к ЛГБТ*

17 июня 2022, 11:19
Фото: Properm.ru
Ролик был удален из сообщества студентов в тот же день, когда опубликован.
Сюжет
ПГНИУ

Студентам ПГНИУ пригрозили отчислением из-за опроса об отношении к представителям ЛГБТ, проведенного на территории университета. Видео было опубликовано в сообществе «Ё-медиа», однако позже было удалено. Ролик записывали студенты вуза, а сама группа никак юридически не связана с университетом, однако студентов, связанных с сообществом, вызвали к проректору по молодежной политике Елене Малковой после публикации ролика, пишет 59.ru.

Студентам сообщили, что университет получил консультацию от Минюста. В министерстве якобы заявили, что ролик содержит нарушения КоАП о пропаганде нетрадиционных отношений и федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». При этом в видео была маркировка 18+, а также уточнение, что все опрошенные старше 18 лет.

Несмотря на это студентов заставили писать объяснительные и заявили, что такой ролик — «прямая заявка на отчисление из университета».

Сейчас в РФ действует только закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. При этом в Госдуму в начале июня внесли законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и среди взрослых.

UPD. Позднее в пресс-службе ПГНИУ сообщили: «Пермский университет всегда и теперь придерживается принципов открытости, важности научной дискуссии и обсуждения в академической среде актуальной повестки. В то же время, мы соблюдаем законодательство РФ, и по этой причине рекомендовали студентам ограничить доступ к ресурсу».

* Движение признано экстремистским в России.

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