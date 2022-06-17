Студентам ПГНИУ пригрозили отчислением из-за публикации видео про отношение к ЛГБТ*

Студентам сообщили, что университет получил консультацию от Минюста. В министерстве якобы заявили, что ролик содержит нарушения КоАП о пропаганде нетрадиционных отношений и федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». При этом в видео была маркировка 18+, а также уточнение, что все опрошенные старше 18 лет.